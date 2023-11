Apple Music 2023: Lazza e Sfera Ebbasta dominano la TOP100. Tra le donne Anna, i PTN per le band

Apple Music ha pubblicato la classifica dei 100 brani più ascoltati in Italia sulla loro piattaforma.

Dominano Lazza (primo posto in classifica) e Sfera Ebbasta (artista con più brani presenti). Per le etichette Island Records su tutte, mentre per i distributori quello più rappresentato è Sony Music.

Ma entriamo nel dettaglio di classifica, artisti e discografiche.

APPLE MUSIC – TOP100 italia 2023

Cenere – Lazza (Island / Uni) Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap & Quevedo (Dale Play Records / The Orchard) Gelosa – Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè (Epic / Sme) Due Vite – Marco Mengoni (Epic / Sme) Supereroi – Mr.Rain (Warner Music / Wmi) Vetri Neri – Ava, Anna & Capo Plaza (Warner Music / Wmi) Tango – Tananai (Capitol / Uni) Chiagne – Geolier feat. Lazza, Takagi & Ketra (Columbia / Sme) X Caso – Geolier feat. Sfera Ebbasta (Columbia / Sme) Mon Amour – Annalisa (Warner Music / Wmi) Cookies N’ Cream – Guè, ANNA & Sfera Ebbasta (Island / Uni) Italodisco – The Kolors (Warner Music / Wmi) Come Vuoi – Geolier (Columbia / Sme) Un Briciolo Di Allegria – Blanco & Mina (Island / Uni) Bon Ton – Drillionaire, Lazza, Blanco, Sfera ebbasta, Michelangelo (Island / Uni) Hoe – Tedua feat. Sfera Ebbasta (Epic / Sme) Il Male Che Mi Fai – Geolier feat. Marracash (Columbia / Sony Music) Non Lo Sai – Shiva (Milano Ovest/Columbia / Sme) Flowers – Miley Cyrus (Rca Records Label / Sme) Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap & Shakira (Dale Play Records / The Orchard) Alleluia – Shiva feat. Sfera Ebbasta (Milano Ovest/Columbia / Sme) Origami All’Alba – Matteo Paolillo – Icaro, Lolloflow & Clara (Matteo Paolillo – Icaro / Ada) Ricordi – Pinguini Tattici Nucleari (Columbia / Sme) Disco Paradise – Fedez, Annalisa & Articolo 31 (Warner Music / Wmi) Rubami La Notte – Pinguini Tattici Nucleari (Columbia / Sme) Bellissima – Annalisa (Warner Music / Wmi) Un Altro Show – Shiva feat. Geolier (Milano Ovest/Columbia / Sme) Guasto D’Amore – Bresh & Shune (Epic / Sme) Il Bene Nel Male – Madame (Sugar / Uni) Non Litighiamo Più – Rocco Hunt (Epic / Sme) Ci Pensiamo Domani – Angelina Mango (21Co/La Tarma/Bmg / Ada/Wmi) Due – Elodie (Island / Uni) L’Isola Delle Rose – Blanco (Island / Uni) Tití Me Preguntó – Bad Bunny (Rimas Entertainment Llc / The Orchard) Bellissimissima – ALFA (Artist First / Artist First) Take 4 – Shiva (Milano Ovest/Columbia / Sme) Panico – Lazza, Takagi & Ketra (Island / Uni) Capri Sun – Capo Plaza (Plaza Music/Warner Music / Wmi) Vorrei – Shiva feat. Lazza (Milano Ovest/Columbia / Sme) Arai – Medy feat. Capo Plaza (Columbia / Sme) Molotov – Lazza (Island / Uni) Giovani Wannabe – Pinguini Tattici Nucleari (Columbia / Sme) S!R! – thasup feat. Lazza & Sfera Ebbasta (Arista/Columbia / Sme) Where She Goes – Bad Bunny (Rimas Entertainment Llc / The Orchard) The Loneliest – Måneskin (Epic / Sme) A L I – Irama (Atlantic / Wmi) Pelé – Rhove & Madfingerz (Virgin / Uni) Pazza Musica – Marco Mengoni & Elodie (Epic / Sony Music) Acqua Tonica – Ernia, Geolier & Junior K (Island / Uni) Abissale – Tananai (Capitol / Uni) Uscito Di Galera – Lazza (Island / Uni) Monday – Geolier feat. Shiva & Michelangelo (Columbia / Sme) Parafulmini – ERNIA, BRESH & FABRI FIBRA (Island / Uni) Fragole – Achille Lauro & Rose Villain (Warner Music / Wmi) Money – Geolier (Columbia / Sme) Another Love – Tom Odell (Smi Col / Sme) Boss – Tony Effe (Island / Uni) Bella Fregatura – Ernia (Island / Uni) La Bellavita – Paky & Jul (Island / Uni) Mirage – AriBeatz feat. Ozuna, GIMS & Sfera Ebbasta (Epic / Sme) Pastello Bianco – Pinguini Tattici Nucleari (Rca Records Label / Sme) Taxi Sulla Luna – Tony Effe, Emma, Takagi & Ketra (Island / Uni) Beso – Rosalía & Rauw Alejandro (Epic / Sme) ‘O Mar For – Stefano Lentini, Matteo Paolillo – Icaro, Lolloflow & Raiz (Rai Com / Believe) Duemilaminuti – Mara Sattei (Columbia / Sme) Malamente – Tedua (Epic / Sme) Piove – Lazza & Sfera Ebbasta (Island / Uni) Dimmi Che C’È – thasup feat. Tedua (Arista/Columbia / Sme) (It Goes Like) Nanana – Peggy Gou (Xl Recordings / Ind) Anelli E Collane – Artie 5ive feat. ANNA (Trenches Records Ent. / Ada/Wmi) Alba – Ultimo (Ultimo Records / Believe Digital) On Fire (Paid In Full) – Emis Killa & Sfera Ebbasta (Epic / Sme) Ferrari Remix – James Hype & Miggy Dela Rosa, Lazza (Island Records / Cross Records / Uni) I’M Good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha (Warner Music / Wmi) Anti-Hero – Taylor Swift (Island / Uni) Un Milione Di Volte – Shiva feat. Sfera Ebbasta (Milano Ovest/Columbia / Sme) Red Light – Tedua (Epic / Sme) La Bachata – Manuel Turizo (Epic / Sme) Unholy – Sam Smith & Kim Petras (Capitol / Uni) Fantasmi – Rose Villain feat. Geolier (Columbia/Arista / Sme) Il Doc 3 – VillaBanks, Linch & Andry The Hitmaker feat. Tony Effe & Sli (Virgin / Uni) Hollywood – Irama, Rkomi & Shablo (Island/Atlantic / Universal Music/W) Made In Italy – Rosa Chemical & bdope (Capitol / Uni) Paradiso Artificiale – Tedua feat. Baby Gang & Kid Yugi (Epic / Sme) M’ Manc – Shablo, Geolier & Sfera Ebbasta (Island / Uni) Love – Marracash & Guè (Island / Uni) Lo-Fi For U – Tedua & SHUNE (Epic / Sme) Idem – Gazzelle (Artist First Maciste Dischi / Artist First) Mujer – Icy Subzero (Columbia / Sme) Gigolò – Lazza & Sfera Ebbasta feat. Capo Plaza (Island / Uni) Furore – Paola & Chiara (Columbia / Sme) Splash – Colapesce & Dimartino (Rca Numero Uno / Sme) Me Staje Appennenn’ Amò – Liberato (Liberato Records / Indipendenti) Crudelia (I nervi) – Marracash (Island / Uni) Creepin’ – Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage (Island / Uni) Lei – Neima Ezza feat. Rondodasosa (Epic / Sme) Alta Marea – Coez & Frah Quintale (Carosello/Warner Music / Wmi) !Ly – thasup feat. Coez (Arista/Columbia / Sme) Senza Di Me – Gemitaiz, Venerus & Franco126 (Tanta Roba Label / Uni) Ridere – Pinguini Tattici Nucleari (Rca Records Label / Sme)

