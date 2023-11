I più ascoltati nel 2023 su Spotify: mentre nel mondo Taylor Swift guidano una carica di donne pop, in Italia comandano gli uomini e il rap

Spotify i più ascoltati nel 2023. E mentre sui social imperversano i Wrapped degli utenti di Spotify, ovvero le singole classifiche con i dati dei propri ascolti del 2023, la nota piattaforma finlandese come già fatto da Apple Music (vedi qui) svela canzoni, album e Podcast più ascoltati in Italia e nel mondo.

Partiamo con una buona notizia per la musica al femminile. A livello mondiale Taylor Swift è infatti l’artista più ascoltata su Spotify nel 2023 mentre “Flowers” di Miley Cyrus è la canzone con il maggior numero di ascolti. Due donne di matrice pop al comando al contrario di quanto succede in Italia dove a dominare è la musica rap al maschile.

Al vertice in Italia infatti c’è Sfera Ebbasta come artista e “Cenere” di Lazza come brano. Tra le donne la più ascoltata, soprattutto grazie alle numerose collaborazioni in brani altrui, è Anna.

Il mondo dei podcast italiani ha invece una regina, colei che durante la pandemia, partendo da YouTube, si è affermata come regina del True Crime… Elisa True Crime.

Partiamo dal dettaglio delle classifiche internazionali dove per l’appunto domina la Swift con oltre 25 miliardi di ascolti.

SPOTIFY gli artisti più ascoltati nel mondo

Non c’è solo Taylor nella Top 10 mondiale ma son quattro le donne presenti: la Swift, SZA, KAROL G e Lana Del Rey.

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA KAROL G Lana Del Rey

SPOTIFY gli album più ascoltati nel mondo

Anche nella classifica album mondiali tre donne e quattro album (la Swift è presente con due dischi).

“Un Verano Sin Ti” di Bad Bunny “Midnights” di Taylor Swift “SOS” di SZA “Starboy” di The Weeknd “MAÑANA SERÁ BONITO” di KAROL G “One Thing At A Time” di Morgan Wallen “Lover” di Taylor Swift “HEROES & VILLAINS” di Metro Boomin GÉNESIS” di Peso Pluma “Harry’s House” di Harry Styles

SPOTIFY le canzoni più ascoltate nel mondo

Nei brani guidano la Top 10 Miley e sono presenti 6 donne, con la Swift che fa la doppietta anche qui, di cui in featuring.

“Flowers” di Miley Cyrus “Kill Bill” di SZA “As It Was” di Harry Styles “Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)” di Jung Kook “Ella Baila Sola” di Eslabon Armado “Cruel Summer” di Taylor Swift “Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)” di Metro Boomin “Calm Down (with Selena Gomez)” di Rema “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” di Bizarrap “Anti-Hero” di Taylor Swift

