Lulù Selassiè nel video di Bandana? La risposta (in esclusiva) di LDA

Lulù Selassie protagonista del video di Bandana, il singolo estivo di LDA? A quanto pare non è così impossibile.

All Music Italia ha colto l’occasione dell’intervista a LDA per il lancio del suo primo album (leggi qui) per porgli la fatidica domanda sulla questione diventata trend topic su Twitter, ovvero la richiesta dei fan di avere la “fatina” del GF Vip 6 nel video di Bandana, ecco cosa ha risposto il cantautore al nostro Alberto Muraro:

Lulù, se vuoi scrivimi. Ci organizziamo per un futuro video di Bandana.

Non sappiamo se Lulù Selassie abbia poi mandato un DM (messaggio privato su Instagram) a LDA, ma cosa certa è che, questa mattina, la Princess ha iniziato a seguire il talento di Amici di Maria De Filippi su Instagram!

Sarà ricambiata? E, soprattutto, sarà esaudito il desiderio delle sue fatine e dei suoi fatini di vederla nel video musicale?

Ma chi è stato il primo a lanciare, su Twitter, l’iniziativa e i vari hashtag per l’iniziativa (alla quale, poi, ne sono succedute altre, tra le quali quella per far arrivare Lulù anche all’orecchio di Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show)?

L’utente si chiama Jordeen e qui a seguire trovate un suo recente tweet.