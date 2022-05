Video intervista a LDA: il cantautore racconta la partecipazione ad Amici, il rapporto con papà Gigi e il suo primo disco

Venerdì 13 maggio arriverà in tutti i negozi di dischi, fisici e digitali e, ovviamente, sulle piattaforme streaming LDA, il primo album omonimo di Luca D’Alessio, tra i protagonisti più amati e streammati di Amici 21 nonché unico artista ad aver già conquistato a inizio 2022 il disco di platino per il singolo Quello che fa male. Per l’occasione abbiamo video intervistato LDA per voi.

Nell’intervista si parla di questo album composto da 7 canzoni (qui tracklist e dettagli), del nuovo singolo, Bandana, del rapporto importante con il padre, Gigi D’Alessio e anche della proposta dei fan di Lulù Salassie, che hanno mandato in trend topic con oltre 21.000 tweet la loro proposta per LDA, proposta a cui l’artista ha risposto in esclusiva a noi con un messaggio per Lulù.

Luca parla così di questo album…

“Manca sempre meno all’uscita del mio primo album, sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo stupendi. Per non parlare della grande possibilità di poter incontrare finalmente i miei fan dal vivo in giro per l’Italia, è un sogno che diventa realtà.”

Per regalare ai fan un momento speciale in occasione dell’uscita del suo progetto discografico, LDA ha annunciato anche 9 appuntamenti instore, durante i quali firmerà le copie del suo disco per ringraziare chi lo ha sostenuto negli scorsi mesi e continua a farlo. Qui tutti gli appuntamenti in calendario:

13 MAGGIO – ROMA – DISCOTECA LAZIALE (ORE 17.00)

14 MAGGIO – VALMONTONE (RM) – VALMONTONE OUTLET (ORE 16.30)

15 MAGGIO – NAPOLI – FELTRINELLI STAZIONE GARIBALDI (ORE 17.00)

16 MAGGIO – PONTECAGNANO FAIANO (SA) – CC MAXIMALL (ORE17.30)

17 MAGGIO – AFRAGOLA (NA) – CC LE PORTE DI NAPOLI (ORE 18.00)

18 MAGGIO – BARI – CC MONGOLFIERA SANTA CATERINA (ORE 17.00)

20 MAGGIO – MELILLI (SR) – PARCO COMMERCIALE BELVEDERE (ORE 17.30)

21 MAGGIO – CATANIA – CC CATANÈ (ORE 17.00)

22 MAGGIO – PALERMO – CC LA TORRE (ORE 17.00)

