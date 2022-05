Fedez ironico sul Concerto del primo maggio... "Si saranno scordati il mio invito?"

Fedez assente al concerto del Primo Maggio di Roma… e di questo ce ne eravamo già accorti al momento dell’annuncio del cast salvo possibili sorprese, che in effetti poi ci sono state. Ma non per il rapper, eppure, parole sue, ci teneva ad essere su quel palco.

L’1 maggio, come ogni anno, si è svolto a Roma il concerto del Primo Maggio… un cast titanico con più di 50 artisti di ogni mondo musicale da Rancore a Marco Mengoni, da Deddy (?!?) a Max Pezzali, da Luché a Carmen Consoli. Nonostante la grande esibizione dello scorso anno, e l’importante messaggio lanciato da quel palco, grande assente di quest’anno è stato Fedez.

Chi pensa che il motivo della sua latitanza sia la convalescenza a seguito del recente impegno chirurgico, si sbaglia di grosso. Infatti ci ha pensato lo stesso rapper a chiarire la situazione:

BUON PRIMO MAGGIO E BUON CONCERTONE A TUTTI!

Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso.

Lo scorso anno, Fedez prese parte al concerto e, oltre alla parte musicale, era stato concordato con l’organizzazione un suo monologo contro il comportamento di alcuni politici che “disturbò” i piani alti che gli chiesero di modificarlo, e, da quanto riportato da Fedez stesso, di omettere alcuni nomi (leggi qui). Il rapper invocando la censura si è rifiutato di farlo.

Si vocifera che la vicenda abbia rischiato di finire in Tribunale (leggi qui). Chissà come è andata a finire…

Ma noi, come Fedez, siamo davvero convinti che nessuno ce l’abbia con lui.. semplicemente la PEC con il suo invito si è, per qualche oscuro motivo della rete, persa e che anche i tentativi di contatto via whatsapp siano avvenuti tutti, sfortunatamente, durante l’ultimo whatsapp down rilevato da Twitter.