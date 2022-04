Anche Manu Rios, la star di Élite, pazzo di Damiano e dei Måneskin

Da quando i Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest nel 2021 facendosi conoscere in tutto il mondo sono tantissime le manifestazioni di stima arrivate alla band da artisti internazionali di ogni settore. L’ultima è quella di una delle star delle serie più cool e amate di Netflix, Élite.

Tra i tanti supporter guadagnati in questo anno dalla band formata da Damiano, Ethan, Thomas e Victoria ci sono per esempio Ben Tatcher, batterista dei Royal Blood che ha scritto sui social “Ben fatto Italia, ben fatto Måneskin!“, Iggy Pop che addirittura ha duettato con la band in una nuova versione di I wanna be your slave e Miley Cyrus che ha iniziato a seguirli su Instagram.

E ancora Skin (“MANESKIN BITCHES!!!“), Simon Le bon, i Rolling Stones, che hanno lasciato che la band aprisse il loro concerto di Las Vegas e Ed Sheeran. Quest’ultimo in un’intervista ha espresso ammirazione per la band con queste parole:

Quello che ritengo bellissimo dei Maneskin è che io guardo l’Eurovision Song Contest ogni anno e ci sono due tipi di canzoni. Quelle scherzose che tutti amiamo, divertenti, come quella della Germania dove il ragazzo canta con un hot dog e una mano, o ci sono quelle canzoni serie che emergono e che sono davvero pazzesche.

Ma quello che avevano i Maneskin era l’intero pacchetto, prima di partecipare. ⁣Non avevano solo una canzone, ma un insieme di cose. Quindi si sono mostrati come una band molto molto legata, che suonava in giro per l’Italia ottenendo un grande successo, che aveva 4, 5, 6 canzoni fortissime già pronte per essere pubblicate.

L’ultimo avvistamento in ordine temporale è quello della giovanissima star Manu Rios, 24enne attore televisivo e teatrale spagnolo diventato famoso in tutto il mondo grazie alla serie Netflix, Élite, dove interpreta i panni di Patrick, ragazzo omosessuale tormentato e trasgressivo.

L’attore qualche giorno fa ha condiviso nelle sue storie Instagram, profilo in cui vanta oltre 10 milioni di follower, il post di Damiano dei Maneskin, trasgressivo come non mai sul palco del Coachella. Insomma un successo davvero senza confini quello della band di Zitti e buoni.