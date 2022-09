AAA Cercasi: dall’amore alle case fino agli strumenti. Cosa cercano Aka 7even, Anastasio e i Legno sui social

Aka 7even cerca la fidanzata. Anastasio cerca casa. E i Legno cercano qualcosa di indispensabile che gli è stato rubato.

Cosa hanno in comune i tre? Tutti usano la propria popolarità sui social per agevolare le proprie ricerche… chi in modo ironico (Aka), chi meno (Anastasio) e chi per una questione seria (i Legno).

Sono lontani i tempi in cui, per trovare un posto dove stare, si consultavano (o mettevano) gli annunci sui quotidiani o su Secondamano (una pubblicazione specializzata nella pubblicazione di annunci, per tutti i nativi digitali che non ne avranno mai sentito parlare) e, forse, si stanno allontanando anche quelli delle app di dating, tanto diffuse per trovare compagnia.

aka 7even

Nei giorni scorsi Aka 7even, probabilmente a corto di ispirazione artistica per scrivere una bella canzone d’amore, ha deciso di condividere coi suoi follower il bisogno di trovare una ragazza.

Devo trovarmi una ragazza per scrivere il pezzo d’amore della mia vita.

Poi nei giorni successivi ha ricordato che Mi manchi, brano amatissimo dal suo pubblico, ma non solo, è nata in un periodo fortunato in amore. Quindi ha ribadito che gli serve proprio una pischelletta!

Non vorrei deludere il giovane Aka 7even, ma le migliori canzoni sono quelle sugli amori finiti… quindi, forse, la cosa migliore è trovarla al fine di lasciarsi in modo struggente con strascihi emotivi da colmare con profondi versi d’amore. Tiziano insegna del resto!

Intanto lui, dal Brasile, annuncia di aver deciso la data di uscita del nuovo singolo il cui video sarà girato il 28 settembre nella Foresta Amazzonica. L’ultimo singolo lanciato dal cantautore è il brano estivo Toca.

anastasio

Più materiale, invece, la ricerca di Anastasio (stranamente barbuto) che, come un fuori sede qualunque, usa i social per trovare un letto per dormire:

Cerco stanza a Milano solo mese di ottobre.

Se avete un posto-letto in camera singola non esitate a contattarlo!

Quindi, ricapitolando, siamo alla ricerca di una ragazza che molli in malo modo Aka 7even (così che possa scrivere una grandiosa canzone d’amore) e un affittacamere nel capoluogo lombardo per Anastasio.

legno

E poi ci sono i Legno… ma qua la storia si fa veramente seria.

Nelle scorse settimane hanno subito il furto dei loro strumenti musicali. E gli strumenti per un musicista sono come il tornio per un tornitore, il camion per un autotrasportatore e la tela per un pittore.

Proprio per questo il duo ha iniziato una raccolta fondi per poter riaquistare quanto quei b******i hanno rubato loro.

Se vi va di contribuire, questo è il link del crowdfunding.