Aka 7Even si improvvisa ballerino di reggaeton nel video ufficiale di Toca con Guè

Luca Marzano in arte Aka 7Even è come saprete tornato anche questa estate con un nuovo frizzante singolo. Dopo il successo della hit Loca dello scorso anno, pubblicata nel pieno della sua esperienza ad Amici 21, l’artista campano ha pubblicatato per l’estate 2022 il pezzo Toca, una canzone molto spensierata in collaborazione con Guè.

Quest’oggi, 5 luglio, Aka 7even ha reso disponibile anche il video ufficiale della canzone, dove lo vediamo per la prima volta scatenarsi al ritmo di un trascinante reggaeton in compagnia di un gruppo di ballerini. Questo d’altra parte era l’obiettivo di Aka prima di iniziare il suo primo vero tour: dimostrare al mondo intero che sa anche essere un provetto ballerino, proprio come ha fatto il suo idolo e punto di riferimento, Justin Bieber.

Il video ha tutti gli elementi dell’estate: oltre al balletto c’è la spensieratezza di un giovane artista che ha dato vita per questo pezzo ad una clip fresca e colorata ispirata ai migliori video in circolazione dei suoi colleghi americani.

Le immagini – dirette da Alessio Hong e Michele Formica di GOOFY STUDIO, riprendono il ritmo spensierato e leggero che caratterizza la canzone: un ballo incontrollabile che può essere solo assecondato, “un ritmo che ti prende”, anche nelle situazioni più impensabili.

Toca è stata presentata da Aka 7even per la prima volta in assoluto in occasione del suo live al Fabrique (qui trovate la nostra recensione). Nelle prossime settimane il giovane artista tornerà ad esibirsi dal vivo per cantare il pezzo e tutto il meglio della sua discografia fino ad oggi: in fondo al pezzo trovate tutte le date annunciate. Qui sotto invece potete recuperare la clip di Toca.

Video Toca Aka 7Even

Date Tour Aka 7Even Estate 2022

9 LUGLIO – ALBATROSS – CASTELLANETA MARINA (TA)

live show con dj

17 LUGLIO – ARENA TEATRO MAGGIORE – VERBANIA

live show con band

19 LUGLIO – RIO BO – GALLIPOLI (LE)

live show con dj – ingresso gratuito

27 LUGLIO – PIAN DI NAVE – SANREMO (IM)

live show con dj

5 AGOSTO – FORTEZZA DI MONT’ALFONSO – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

live show con band

9 AGOSTO – PIAZZA XX SETTEMBRE – CIVITANOVA MARCHE (MC)

live show con band – ingresso gratuito

11 AGOSTO – AREA EVENTI VALMONTONE OUTLET – VALMONTONE (RM)

live show con dj – ingresso gratuito

12 AGOSTO 2022 – ADRANO SUMMER FESTIVAL @ Arena dell’etna – ADRANO (CT)

live show con dj

14 AGOSTO – STADIO DEL BASEBALL “ROBERTO JANNELLA” – GROSSETO

live show con dj – ingresso gratuito

16 AGOSTO – CAMPO SPORTIVO “OSOLAI” – DORGALI (NU)

live show con dj – ingresso gratuito

17 AGOSTO – CASTELLO DI SANTA SEVERA – SANTA MARINELLA (RM)

live show con band

23 AGOSTO – FESTIVAL “60 ANNI DELLA COSTA SMERALDA” – PORTO CERVO (SS)

live show con dj – ingresso gratuito