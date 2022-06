Aka 7even parte con il suo primo tour. In scaletta permomance, energia, emozioni e qualche omaggio. Ecco i brani scelti...

Aka 7even scaletta concerto. Ci siamo, venerdì 3 giugno, a poco più di un anno dalla finale di Amici, Aka parte finalmente con il suo primo tour.

Dopo un anno ricco di soddisfazioni in fatto di vendite, streaming e premi, uno su tutti il Best Italian Act agli MTV EMAS, e con un bel debutto sul palco del Festival di Sanremo, ora Luca, questo il vero nome di Aka 7even, è pronto a portare in scena la sua musica in uno spettacolo che alterna momenti di grande energia, con i ballerini sul palco e lo stesso Aka nelle vesti di performer completo, ad altri più intensi con in scaletta anche alcune cover che hanno segnato il suo percorso musicale, come Cambiare di Alex Baroni.

Prima di scoprire la scaletta del concerto, ecco le prossime date in calendario: