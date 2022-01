Katia Ricciarelli le frasi considerate razziste, omofobe, misogine e abiliste al GFVip6

La nota soprano Katia Ricciarelli da qualche mese è rinchiusa nella casa del Grande Fratello come concorrente del GF Vip 6.

E questa non è una novità. Chi ne era interessato, già lo sapeva e magari segue anche la sua avventura.

Tra rappresentazioni della Turandot e aneddoti sulla sua intensa vita privata, la Ricciarelli ci ha abituato, fin da subito, a qualche scivolone di troppo, fino a qualche giorno fa quando la situazione pare essere sfuggita di mano e al controllo di autori e redazione.

Ma cosa è successo per far indignare una come me, la Mosca Tze Tze che pareva assopita sugli allori?

Perché noi avremmo preferito parlare di una persona del suo calibro artistico, apprezzata come soprano in tutto il mondo, per altre cose…

Katia Ricciarelli ha messo a disposizione di tutti i concorrenti la sua grande cultura musicale, parlando, spiegando e raccontando, come solo un bravo maestro, pienamente padrone e appassionato della materia sa fare. Ha insegnato ed è riuscita a mettere in scena, nel giardino della casa, la Turandot con uno spettacolo che ha perfettamente raggiunto il suo scopo.

Beh, a parte ciò, la signora Katia Ricciarelli si è distinta per aver pronunciato frasi razziste, omofobe, misogine e, per non farci mancare niente, abiliste.

omofobia

Già nelle prime settimane, rivolgendosi al suo compagno d’avventura Alex Belli che indossava una camicia sgargiante, la celebre soprano l’ha definita “da frXXXo“. All’epoca fu giustificata dal popolo del web (e ignorata da autori e conduttore) dicendo che, per la gente della sua generazione, questo termine viene usato nel linguaggio corrente.

Passano i mesi e le frasi omofobe tornano ancora ad uscire dalla bocca di Katia che, questa volta, riferendosi all’opinionista Biagio D’Anelli, chiede al suo interlocutore: “Ma è normale o gay?”, sottolineando così che, se sei omosessuale, non puoi essere normale.

Però la situazione è degenerata con l’ultima puntata andata in onda lunedì 3 gennaio, a seguito delle discussioni avvenute all’interno della casa, in particolare tra lei e Lucrezia Hailé Selassié, nota come Lulù.

Sinceramente non so neanche perché abbiano discusso, ma là dentro lo fanno continuamente e si prendono a male parole, al punto che Katia Ricciarelli è diventata palesemente intollerante a qualsiasi cosa si discosti dal suo pensiero, modo d’agire o umore del momento.

abilismo

Durante la settimana aveva sparato a zero su tutti, accusando, ad esempio, Manuel Bortuzzo di non chiudere la porta quando rientra in casa e ripetendolo più volte. Gli altri concorrenti hanno fatto fatto notare che, essendo sulla sedia a rotelle, abbia difficoltà a chiuderla quella porta. Ma pare che a lei non importi: “come la apre, la può chiudere“, così da smuovere anche l’attenzione di uno dei migliori amici dell’atleta:

“Chi va con lo zoppo impara a zoppicare” in diretta televisiva diventa una VERGOGNA non un detto… e Katia basta con questa storia della porta! Torna a casa a giocare a carte le tue comari… pic.twitter.com/jWhmTMrC2t — Davide Ismaele (@davismaele) January 4, 2022

Mai frase fu più infelice di quella pronunciata da Soleil Sorge (“Chi va con lo zoppo impara a zoppicare” per chi zoppicare non può più).

La colpa del ragazzo secondo Katia Ricciarelli? Probabilmente essere il fidanzato della sua acerrima nemica, così da renderle fastidioso anche quando lui suona il pianoforte dove, spesso, si diletta a cantare i brani di Ultimo.

Con Manuel Bortuzzo, tra l’altro, aveva anche instaurato un buon rapporto. Nei primi mesi, infatti, i due sono spesso intrattenuti a parlare di musica classica con Katia che ha messo sempre a disposizione la sua immensa cultura. E avevano anche iniziato preparare insieme un brano (lui al pianoforte, lei la voce), poi mai andato in onda.