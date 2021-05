Videointervista a Motta: “Vi presento ‘Semplice’, il mio disco libero, rock ed elegante.”

E’ uscito per Sugar il nuovo album di MottaSemplice. Il disco arriva tre anni dopo Vivere o Morire e a cinque da La Fine dei Vent’anni, progetti che hanno conquistato il Premio Tenco.

Semplice è un disco libero, in cui il cantautore toscano mostra un’evoluzione compositiva importante, grazie a brani in cui si avverte un approccio musicale differente.

Semplice è prodotto dallo stesso Motta, nel suo studio di Roma, insieme a Taketo Gohara. È un disco suonato, energico e potente dietro al quale c’è stato un grande lavoro di produzione volto ad ottenere un suono stratificato, pieno e di respiro internazionale, con una grande cura per i dettagli e un modo originale di arrangiare attraverso gli archi.

Una produzione articolata nella quale emerge chiara, semplice ed in primo piano, la voce e che, rispetto ai due lavori precedenti, rispecchia la volontà di avvicinare sound e arrangiamenti alla dimensione live intesa come fondante.

Tra i musicisti coinvolti, molto presenti nella registrazione, il percussionista brasiliano Mauro Refosco e il bassista Bobby Wooten che han lavorato con Motta da New York in remoto.

Tra gli ospiti del progetto Dario Brunori, coautore del brano Quando Guardiamo Una Rosa, e Alice, sorella di Francesco nel pezzo Qualcosa di Normale.

Anticipato dall’uscita del singolo E poi finisco per amarti, il nuovo disco racconta un nuovo percorso di un artista che cerca di far pace con le proprie contraddizioni attraverso un processo di semplificazione e di ritorno alle cose semplici.

Questa la tracklist:

A te

E poi finisco per amarti

Via della Luce

Qualcosa di Normale

Quello che non so di te

Semplice

Le regole del gioco

L’estate d’autunno

Dall’altra parte del tempo

Quando guardiamo una rosa

VIDEOINTERVISTA A MOTTA SEMPLICE

Abbiamo contattato Motta per una videointervista di presentazione del nuovo progetto musicale.

Quest’estate Motta tornerà dal vivo con un tour organizzato da Locusta Booking.

Per ora sono stati annunciati i concerti in programma il 21 luglio a Milano al Carroponte e il 10 settembre a Roma all’Auditorium Parco Della Musica.

“Non è stato facile pensare a una produzione, ma sentivo che era importante andare in giro con i musicisti. Avere iniziato a 18 anni e suonare per la strada mi ha aiutato ad adattarmi. Io senza il palco muoio e questa estate… ci sarò!”

I biglietti per i concerti sono disponibili in prevendita da oggi su www.mottasonoio.com.

Clicca su Continua per leggere le parole di Motta pronunciate in conferenza stampa.