Motta, in arrivo l’atteso nuovo singolo “E Poi Finisco per Amarti”

E’ ormai tutto pronto per l’imminente uscita del nuovo singolo di Motta E Poi Finisco per Amarti. Il brano, pubblicato da Sugar, sarà disponibile a partire dal 7 aprile.

L’annuncio arriva direttamente dai profili social del cantautore toscano.

“E non avere paura fra la mente ed il cuore, fra i tuoi occhi e la mia voce.”

A dicembre 2019 è uscito il disco live Motta dal Vivo, con il concerto registrato due mesi prima nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica a Roma. Un live che ha idealmente chiuso un cerchio durato tre anni e iniziato con la pubblicazione di Vivere o Morire e culminato con la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Dov’è l’Italia.

In attesa del nuovo singolo E Poi Finisco Per Amarti, ricordiamo in breve le pubblicazioni dell’artista.

L’ultimo album del cantautore risale al 2018. Il 6 aprile di quell’anno uscì Vivere o Morire, disco trainato dal singolo La Nostra Ultima Canzone e vincitore della Targa Tenco come miglior album.

5 anni fa, invece, fu la volta di La Fine dei Vent’Anni. Una ricorrenza che Motta ha ricordato sui social.

“Più di 100 concerti in un anno e tantissimi bei ricordi. Mi sembra veramente assurdo ripensare alla sensazione che avevo prima di scrivere quelle 10 canzoni, perché è stato tutto molto simile a come mi sono sentito durante quest’anno durante la scrittura del disco. Quando non ci sono pacche sulle spalle e senti un gran senso di vertigine forse è il momento in cui senti che per forza l’unica cosa che rimane è essere sincero.”

Foto di Claudia Pajewski