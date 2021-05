Videointervista a Marco Masini: “Non vedo l’ora di cantare e di condividere delle belle emozioni”

In attesa di poterlo rivedere sul palco, Marco Masini tornerà sul palco per un esclusivo, intimo e suggestivo concerto il streaming. Il cantautore domenica 9 maggio salirà sul palco del Teatro della Pergola di Firenze per un concerto a sostegno della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze (ne abbiamo parlato Qui).

“In questi giorni passo moltissimo tempo in studio in vista del concerto in streaming del 9 maggio, in diretta dal Teatro della Pergola di Firenze per gentile concessione della Fondazione Teatro della Toscana. Non vedo l’ora di cantare e di condividere con voi, anche se solo virtualmente, delle belle emozioni.”

Questo il messaggio postato da Marco Masini sui social.

Per poter partecipare all’evento in streaming è necessario acquistare i biglietti sul sito www.marcomasini.it.

Zeye Payperlive è la piattaforma pay streaming su cui verrà realizzato il concerto.

Radio Italia è la radio ufficiale dell’evento.

VIDEOINTERVISTA A MARCO MASINI

Abbiamo contattato Marco Masini via Zoom e dal suo Studio Il Giglio Rosso ha parlato dell’evento del 9 maggio.

Foto di Luisa Carcavale