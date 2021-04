Marco Masini: il 9 maggio uno speciale concerto acustico in live streaming

Si svolgerà domenica 9 maggio in diretta dal Teatro della Pergola di Firenze uno speciale concerto acustico in live streaming di Marco Masini. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale dell’artista www.marcomasini.it.

Il cantautore toscano si esibirà per la prima volta in questa modalità e durante la serata proporrà in una speciale versione i grandi successi della carriera, ma anche alcuni brani riscoperti per l’occasione.

“È da più di un anno che siamo costretti a casa e questo periodo ci ha fatto capire quali siano le cose essenziali che ci mancano… Questo periodo a molti ha portato via il lavoro, l’affetto, la vicinanza, la condivisione emotiva ma non dimentichiamoci che ha tolto tanto anche ai bambini e agli adolescenti, che hanno bisogno di più attenzione, anche psicologica. Così ho deciso di realizzare questo concerto: per riuscire anch’io nel mio piccolo a dare un contributo. Sarà uno spettacolo intimo ed elegante… magari con qualche sorpresa!”

MARCO MASINI IN LIVE STREAMING

Il concerto sarà visibile sul sito https://livestreaming.momyrecords.com. La finalità è benefica e infatti il live sarà a sostegno della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Zeye Payperlive è la piattaforma pay streaming su cui verrà realizzato il concerto.

Radio Italia è la radio ufficiale dell’evento.

Aspettando il tour teatrale del cantautore in programma il prossimo autunno.

Foto di Luisa Carcavale