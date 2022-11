Video intervista a Mameli che ci racconta ansie e paure di “Testa x Aria” con Lorenzo Fragola

Dopo ‘Attraverso‘ e ‘Luna Fortuna‘, Mameli e Lorenzo Fragola tornano a collaborare nel nuovo singolo ‘Testa x Aria‘, una ballad emozionante che racconta la voglia di volare e la paura di cadere.

Ai nostri microfoni è intervenuto proprio Mameli che ci ha spiegato come sia nata questa terza canzone insieme al conterraneo, amico e compagno d’avventure musicali e di vita Lorenzo Fragola.

Entrambi hanno affrontato percorsi specifici per potere superare le rispettive ansie e paure ed entrambi sentivano l’esigenza di dovere mettere tutto nero su bianco affinché, magari, qualcuno avesse potuto immedesimarsi e affrontare, così come hanno fatto e stanno facendo loro, i propri mostri per sconfiggerli.

“So che vuoi volare, paura di cadere ma tu lasciati andare vedrai che poi andrà bene…”. La canzone prova a inquadrare come ognuno di noi viva nella costante altalena tra la paura di volare e appunto la paura di cadere.

Un album Mameli/fragola non è impossibile

Mameli ci ha anche svelato che le canzoni scritte da questo duo, sempre più consolidato, sono davvero tante ma, al momento, non c’è nulla di concreto relativamente a un possibile album congiunto. L’idea, però, non è del tutto scartata e il 2023 potrebbe essere l’anno buono.

Così come sarà l’anno buono per rivedere dal vivo, in tour, entrambi. Mameli non va in tour dal 2020 mentre Lorenzo Fragola, addirittura, dal 2019. Questa è una certezza ma, al momento, non ci sono date confermate.

Ecco a voi la nostra video intervista a Mameli.