Lorenzo Fragola e Mameli tornano a collaborare. Il nuovo singolo è “Luna fortuna”

Continua la collaborazione iniziata qualche settimana fa con il singolo Attraverso (vedi qui) tra i due cantautori. Uno vincitore di X Factor, Lorenzo, e l’altro alunno della scuola di Amici nonché Producer e autore nella Hokuto Empire di Francesco Facchinetti, Mameli.

Luna Fortuna è stata prodotta da Takagi & Ketra ed è fuori dal 20 maggio scorso per Sony Music Italy. Si tratta di un singolo reggae che viene definito come “da ascoltare con il braccio fuori dal finestrino sulla litoranea, perfetto per questi giorni in cui si inizia a respirare aria d’estate, di divertimento e di uscite”.

Il singolo è un nuovo tassello che sancisce un sodalizio artistico tra due cantautori che sono uniti non solo da una grande amicizia, ma anche dal bisogno, di entrambi, di vivere in modo viscerale le cose che fanno.

Dall’unione dei loro due mondi nasce una proposta musicale nuova, fresca, un nuovo viaggio attraverso il quale i due cantautori raccontano il loro percorso nella musica condividendo sogni, ansie e obiettivi.

Luna Fortuna è stata scritta da Camilla Magli, Anna Romano, Mameli, Carlo Ciao, Lorenzo Fragola e Riccardo Schiara.

I treni sono vuoti non c’è un’anima, aah

Bevo Coca-Cola dal distributore

E mi bagno le labbra con l’America, aah

Sei solo in bilico sopra l’equatore

Scusa Luna portami fortuna anche ad Agosto

Con la musica tropicale stare soli ci fa male

È un momento passa svelto

Gira una pattuglia che ci inseguirà col cane

Ma la notte sì, la voglia che ho non ci può scappare

I cieli sono vuoti gli aeroporti blu

Sono fuori e non si accende più il motore

Da qui vedo solo il deserto noi ci troviamo lo stesso

E stiamo in bilico sopra l’equatore

Scusa Luna portami fortuna anche ad Agosto

Con la musica tropicale stare soli ci fa male

È un momento passa svelto

Gira una pattuglia che ci inseguirà col cane

Ma la notte sì, la voglia che ho non ci può scappare

Luna scusa

E se ci pensi siamo solo polvere di stelle

E come pioggia tu mi cadi e resti sulla pelle

E al futuro poi ci penseremo a Settembre

Che da quaggiù si vede bene, bene la

Luna, Luna portaci fortuna anche ad Agosto

Con la musica tropicale stare soli ci fa male

È un momento passa svelto

Gira una pattuglia che ci inseguirà con il cane

Ma la notte sì, la voglia che ho non ci può scappare

Luna scusa

(Fortuna se ho te)