Videointervista a Venerus: ecco qual è il vero significato del “Segreto” di cui parla nel suo nuovo album

Il 4 giugno scorso è finalmente uscito su tutte le piattaforme digitali per Asian Fake/Sony Music Il Segreto, il secondo attesissimo disco di Venerus, uno degli artisti più originali del panorama italiano contemporaneo.

La seconda fatica discografica di Andrea Venerus è stato definito con una sorta di concept album, ma non bisognerebbe farsi ingannare da questa etichetta: si tratta infatti di un progetto il cui fil rouge è più altro legato all’approccio con cui è stato concepito. Tutte le canzoni, infatti, sono state registrate in presa diretta, senza filtri; un altro elemento che le contraddistingue è la loro forte componente cantautorale, espressa in un percorso che mai come ora indirizza voce e scrittura verso l’ascoltatore.

Cosa rende Il Segreto di Venerus così speciale?

Anche qui troviamo un alto livello di sperimentazione e ricerca: per l’occasione l’artista non ha infatti usato il metronomo, né come anticipato ha apportato successivi edit. Tutto l’album è stato registrato insieme alla sua fidata band nella sua casa studio di Milano, luogo che ha raccolto le ispirazioni ed energie dell’artista. Ne Il Segreto la vita scorre intensa nel flusso delle canzoni, nelle cui produzioni c’è spazio per il rumore del treno che arriva dalla finestre, per i passi, per le risate…

Caratterizzato da un approccio musicale in voga negli anni ‘60 e ‘70, il disco è stato definito come “la fotografia di un momento, uno stato mentale, un luogo che sembra di vivere insieme all’autore mentre si ascolta: una magia, un segreto che nell’arte è laparte più inspiegabile, meravigliosa e magica”.

Parlando del disco, Venerus ha commentato:

La condizione umana che più crea una sospensione è quella del segreto.Il segreto come promessa, il segreto come ricetta, il segreto come origine di una meraviglia. In un mondo che va verso l’intelligenza artificiale, questo album è il manifesto di una musica umana.

La video intervista all’artista

Sarebbe in ogni caso sbagliato pensare che il segreto del titolo del disco sia qualcosa che nascondiamo dagli altri per vergogna. Il segreto per l’artista è quel trucco, quella chicca che conosciamo solo noi e ci rende così unici e, allo stesso tempo, interessanti agli occhi degli altri. Di questo e di molto altro il cantante ci ha parlato della nostra video intervista, che potete recuperare qui sotto.