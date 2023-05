Venerus annuncia il nuovo album, “Il Segreto”, e un tour con Vertigo

Sono passati due anni da quando Venerus, artista tra i più influenti nella scena musicale contemporanea nonché simbolo di costante innovazione, ha pubblicato il suo primo album, Magica Musica, progetto che ha ottenuto la certificazione disco d’oro. Ora è tempo di nuova musica con Il Segreto.

Fuori dal 9 giugno 2023 per Asian Fake/Sony Music Italy, viene descritto come un disco con una forte componente cantautorale, espressa nel percorso tracciato dai 10 brani in cui Venerus, più che mai, indirizza voce e scrittura verso l’ascoltatore.

Venerus il segreto

Registrato in presa diretta, senza metronomo o successivi edit, insieme alla band nella sua casa studio di Milano, luogo che ha raccolto le ispirazioni ed energie dell’artista, Il Segreto è un concept album dove la vita scorre intensa nel flusso delle canzoni, e nella produzione trova spazio il rumore del treno che arriva dalla finestre, i passi, le risate , dove si schiudono piccole cose intangibili che rendono il progetto un disco che riprende nella tecnica raw la tradizione degli anni ‘60 e ‘70, dal suono retrò, e allo stesso tempo molto contemporaneo, con un’anima calda e vera.

L’album è la fotografia di un momento, uno stato mentale, un luogo che sembra di vivere insieme all’autore mentre si ascolta: una magia, un segreto che nell’arte è la parte più inspiegabile, meravigliosa e magica.

Il Segreto è un inno alla musica suonata e un disco libero da schemi che Venerus racconta così:

“La condizione umana che più crea una sospensione è quella del segreto. Il segreto come promessa, il segreto come ricetta, il segreto come origine di una meraviglia. In un mondo che va verso l’intelligenza artificiale, questo album è il manifesto di una musica umana. ”

L’artista ha anche annunciato le date del TOUR SEGRETO 2023, prodotto da Vertigo. Eccole a seguire.

TOUR SEGRETO 2023

23 giugno 2023 – Artico Festival (Bra – CN)

25 giugno 2023 – Roma Summer Fest – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma)

04 luglio 2023 – Goa Boa (Genova)

07 luglio 2023 – Tener-A-mente Festival del Vittoriale (Gardone Riviera – BS)

13 luglio 2023 – Sherwood Festival (Padova)

19 luglio 2023 – Noisy Naples Fest (Napoli)

22 luglio 2023 – Corona Sunsets Festival World Tour (Lajatico – PI)

29 luglio 2023 – Oltre a Mare | Beky Bay (Rimini)

06 agosto 2023 – Tagghiate Urban Fest (Melpignano – LE)

09 agosto 2023 – Alcart Festival (Alcamo – TP)





Foto di Matteo Scrocchia e Marco Servina