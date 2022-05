Tananai incontra la stampa prima del concerto al Fabrique: la gente canta le mie canzoni, non me l’aspettavo!

Tananai è contento e incontra la stampa prima del concerto al Fabrique.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 16 maggio, poco prima del live al Fabrique, Tananai ha incontrato la stampa e il web per parlare del tour e dei suoi prossimi progetti.

Dopo Sanremo sono successe un po’ di cose. Inizialmente è stato conosciuto come personaggio e poi è venuta fuori la musica.

Parla Tananai.

Sono fondamentalmente molto contento di quello che è successo. Inizialmente ero saltato fuori come personaggio e sono contento della risposta che sto avendo, anche se ho fatto solo una data… e magari stasera va di m***a!

Già l’altra data ho ricevuto calore da parte del pubblico. Non me l’aspettavo, la gente cantava anche canzoni vecchie, non sto scherzano. Pensavo ci volesse il gobbo perché non mi ricordavo tutte le parti dei testi!

Eh no, sono contento e voglio dare un messaggio positivo.

E’ anche sbagliato dire che non ero contento che fossi passato come personaggio. Di questa roba sono molto contento. Perché sì, le persone erano felici di esternare il loro affetto.

Adesso stiamo facendo questa cosa qua, spero vi fermiate per tutto il live perché siamo contenti di come è uscito. Io mi sono reso conto dello switch che c’è stato rispetto a quello che facevo prima. Al di là dei due anni di stop, ero abituato a suonare in maniera diversa, più alla buona. Adesso sono affiancato da professionisti che ci credono, il live è molto più bello. Abbiamo dei musicisti fantastici!

A partire da Sanremo Giovani, sto facendo tutte quelle esperienze che, coi due anni di pausa e tristezza, pensavo di aver perso, di averli buttati via.

Siamo davvero soddisfatti.

Nel live abbiamo diversi momenti di cui sono felice. Suoniamo letteralmente tutto. Io stesso mi metto al pianoforte, anche se sono il meno bravo dei quattro. Ho l’occasione di suonare e mi metto a farlo. Faccio anche dei momenti di elettronica e DJ set. Quando ho scoperto che avremmo iniziato col tour in posti così grossi… è folle che siano andati sold out… ho detto: quando mi ricapita?!?!

In questo modo presento anche quello che faccio tutti i giorni. Faccio musica pensando agli altri, ma per me. Quando sono a casa mi metto a produrre l’elettronica e così, nel live, faccio passare anche quello che faccio.

Poi in questi momenti vengono a trovarmi degli amici. Con Rosa Chemical abbiamo già fatto diverse cose dopo Sanremo, ci siamo visti e trovati. Stasera ci sarà anche Fedez perché ho partecipato al suo disco e ci teneva a farlo. E’ una persona che mi è stata vicino, gli è piaciuta subito la mia roba.

TANANAI: PROGETTI FUTURI

Annunciamo il nuovo tour nel 2023. Suoniamo a Roma all’Atlantico, a Milano al Fabrique, a Napoli, Padova e a Firenze. Ecco, diciamo che, al di là di quello che può succedere, il mio scopo principale è quello di suonare il più possibile con queste persone con cui sto lavorando adesso e con questi musicisti. E’ troppo bello!

Ho capito che era cambiato qualcosa quando ho scoperto che erano andate sold out le date, le abbiamo spostate in posti più grossi e sono andate sold out.

Non ho date di uscita precise per le nuove canzoni, ma sicuramente usciranno diverse cose. Un piccolo spoiler: quando faccio il DJ set, spoilero un pezzo che farò uscire e si chiama Pasta. E poi più avanti potrò fare altri spoiler, per ora ci siamo portati a casa questa scaletta.

Il fatto che sia passato prima come persona ha permesso che il pubblico capisse di più la mia musica. Sono piuttosto paranoico.

Farai uscire dei singoli o un album?

Per adesso sento la necessità di farmi conoscere di più di farmi conoscere musicalmente, prima di far uscire un album. Non ho la necessità di far uscire qualcosa che poi non mi rappresenta al 100%. Posso suonarli live anche se poi non usciranno mai.

Per adesso vado più verso la strada dei singoli.

Se l’Inter vincesse lo scudetto, cosa farai lunedì qui?

Salta il concerto, faccio tutto in playback. Però non succede…

Nella prossima pagina le date del tour 2023 di Tananai.