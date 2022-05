Un’entusiasta Tananai infiamma il Fabrique di Milano sold out. Il racconto e la scaletta del concerto

Tananai scaletta e racconto del concerto di Lunedì 16 maggio al Fabrique di Milano.

Partiamo dal colpo d’occhio, la cosa che colpisce per prima, in ordine temporale, chi va ad ascoltare un concerto. Il Fabrique è sold out, davvero sold out. Un pubblico giovane che che canta a memoria tutte le canzoni del cantautore, non solo i suoi ultimi due successi, la sanremese Sesso occasionale e Baby Goddamn, ma proprio ogni brano tanto che la parola che Tananai ripete più spesso durante la serata è: “Wow”. Un wow incredulo ed entusiasta.

Non è scontato. L’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022, complice qualche stonatura di troppo (anzi più di “qualche”, ammettiamolo) forse ha rischiato di distrarre alcuni dal boom riscosso dal cantautore. Un boom che trova la sua conferma nel live, quando le persone non ascoltano il tuo pezzo ma pagano un biglietto per venire ad ascoltarti.

L’ energia di Tananai, i suoi testi, la sua simpatia, l’autoironia e l’irriverenza hanno conquistato una larga fetta di pubblico. Conquistato e reso desideroso di nuova musica. Tanto che Baby Goddamn, il singolo uscito a marzo del 2021 è balzato in testa alle classifica FIMI e di Spotify, ha conquistato il disco di platino ed è diventato un successo ancora più grande di Sesso occasionale.

E diciamocelo, il palco di Sanremo gioca brutti scherzi a tanti artisti ma in concerto Tananai canta e canta bene. Qualche problema audio forse con batteria e chitarra che non si sentivano ma nulla che non possa essere messo a posto nelle prossime date del tour organizzato da Friends & Partners.

La scenografia è essenziale, il tag Tananai su un telo bianco alle spalle e un gigantesco fungo che si gonfia e si sgonfia all’occorrenza, sopratutto nei momenti in cui l’artista si mette alla consolle e diventa Dj Tananai spoilerando anche qualche singolo futuro come il brano Pasta. Nulla di più ma del resto è la sua energia a fare la differenza. E quella manciata di canzoni, da Esagerata a Calcutta, davvero azzeccate.

Un’energia che lo porta a scendere dal palco e attraversare il pubblico per andare a cantare vicino al mixer, in mezzo a chi è più distante dalle prime file per dire grazie in qualche modo anche a loro.

In scaletta anche due duetti, Comincia tu con Rosa Chemical e Le Madri degli altri, brano dell’album Disumano di Fedez a cui Tananai ha partecipato. E Fedez c’è, è presente ad infiammare il pubblico e spoilerare: “Non lo dite a nessuno ma abbiamo scritto un pezzo insieme!”. Il giovane artista lo ringrazia sottolineando: “Lui è stata la prima persona a credere in me!“.

Il resto è storia ancora da costruire ma i presupposti partono bene visto che è in arrivo anche l’annuncio del tour 2023. A seguire trovate la scaletta completa del concerto di Tananai.

Tananai scaletta del Concerto