Sanremo Giovani 2021: cinque domande a Destro in gara con “Agosto di piena estate”

Tra gli artisti in gara a Sanremo giovani 2021 c’è Destro, uno dei quattro talenti scelti da Amadeus con la commissione di Sanremo tra i 21 selezionati dalla Commissione di Area Sanremo 2021.

Sanremo giovani 2021 Destro

Il vero nome di Destro è Luca Castrignanò. Il cantautore diciannovenne è nato in un piccolo paesino in provincia di Lecce. Lì inizia a cantare all’età di 12 anni scrivendo anche i suoi primi testi.

Come tanti altri ragazzi con il sogno della musica partecipa a diversi concorsi come il Premio Mia Martini, Musica È (dove si aggiudica il premio “miglior performance”) e il Premio Lunezia.

In questo ultimo Contest arriva fino alle finali con la sua Limited Edition, brano che viene premiato da Radio Bruno e che lo porta all’attenzione del cantautore e produttore Beppe Stanco il quale decide di iniziare un percorso discografico con lui. Destro entra così a far parte della scuderia Beat Sound.

Nel mese di ottobre inizia il suo percorso ad Area Sanremo 2021 dove, grazie al suo brano Agosto di piena estate (trovate qui testo e video) riesce a classificarsi tra i 21 vincitori della manifestazione e, in seguito, viene ascoltato da Amadeus che lo sceglie tra i 4 artisti da portare a Sanremo Giovani 2021 al fianco degli 8 scelti tramite le proposte delle case discografiche.

In attesa del 15 dicembre, giorno in cui andrà in onda su Rai1 Sanremo Giovani, abbiamo fatto qualche domanda a Destro per conoscere le sue sensazioni prima dello show.

Cinque domande a Destro…

Ciao Luca, complimenti per questo traguardo raggiunto. Cosa significa per te salire sul palco di Sanremo giovani?

Ciao! Cantare sul palco di Sanremo Giovani è sicuramente un’emozione fortissima. Sono carichissimo e non vedo l’ora. Mi sto preparando con il mio produttore, Beppe Stanco, sotto ogni aspetto. Anche il vestito che indosserò su Rai1 è statao disegnato da me…

Come definiresti la tua musica e come ti definiresti tu come artista?

La mia musica è semplice ma allo stesso tempo complicata… e io sono esattamente come la mia musica.

La canzone che presenterai in gara si chiama “Agosto di piena estate”, cosa ci può raccontare sul significato e sul mood di questo brano?

Agosto Di Piena Estate” è un brano nel quale una relazione si spezza e uno dei due partner soffre particolarmente tanto da vivere un’estate come se fosse inverno, ma per fortuna le stagioni cambiano e arriverà una nuova estate.

Prova a pensare a Sanremo e a visualizzare un ricordo… una canzone, un artista… cosa ti viene in mente legato al Festival?

Ricordo con tanto piacere l’edizione di Sanremo 2012 quando Lucio Dalla diresse l’orchestra per la prima ed ultima volta nella sua vita. Avevo 10 anni e ancora non ero così attratto dal mondo dei cantautori ma vorrei tanto vivere quel momento con gli occhi e la testa che ho oggi.

Per arrivare al festival hai scelto il percorso di Area Sanremo. Come è nata la decisione e che esperienza è stata, quali sono stati i pro e i contro?

Sanremo giovani è uno dei miei tanti obiettivi e volevo in qualche modo provare a raggiungerlo. L’idea di Area Sanremo è stata del mio produttore e a quanto pare è andata bene.

In bocca al lupo Luca…

Grazie, crepi, viva il lupo!