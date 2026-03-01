1 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
Condividi su:
1 Marzo 2026

Il messaggio di pace di Sayf a Sanremo 2026: “Possiamo ripartire tutti a mano a mano”

Il brano è un invito a rallentare, a guardarci intorno e a riconoscere che le cose che ci accomunano sono molte di più di quelle che ci rendono diversi

Interviste di Lorenza Ferraro
Sanremo 2026 Sayf intervista Tu Mi Piaci Tanto
Condividi su:

A poche ore dall’inizio della finale del Festival di Sanremo 2026 abbiamo incontrato Sayf, che ci ha parlato della sua Tu Mi Piaci Tanto, ma anche di Hit The Road Jack, il brano di Ray Charles che ieri sera, venerdì 28 febbraio, ha scelto di interpretare insieme a Mario Biondi e Alex Britti in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti.

SANREMO 2026: “TU MI PIACI TANTO”, L’INTERVISTA A SAYF

Tu Mi Piaci Tanto è un invito a rallentare, a guardarci intorno e a riconoscere che le cose che ci accomunano sono molte di più di quelle che ci rendono diversi. Sayf lascia così aperta una porta alla riflessione, scattando la sua personale fotografia della realtà che lo circonda. Una fotografia che parla di uguaglianza, condivisione, lavoro, tempo, amore e PACE.

“Ho fatto una canzonetta. Spero che non vi spaventi, che possiamo ripartire, tutti, a mano a mano”.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergervi nell’universo di Sayf.

SAYF, “SANTISSIMO TOUR”: LE DATE

Durante la settimana del Festival Sayf ha annunciato il suo Santissimo Tour, con due speciali appuntamenti live in programma il 21 ottobre all’Alcatraz di Milano e il 27 ottobre all’Atlantico di Roma.

Inoltre, dopo il successo delle tre date sold-out del 2025, l’artista ritorna nella sua Genova con uno speciale evento estivo: La Santissima Fest 2026, che il 18 luglio lo porterà per la prima volta sul palco dell’Arena del Mare.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI


All Music Italia

Articoli più letti

Quote vincitore Sanremo 2026 per la finale: Sal da Vinci favorito 1

Le Quote dei bookmaker sul vincitore Sanremo 2026: Sal da Vinci nuovo favorito, crolla Serena Brancale
Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano in gara a Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi 2

Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom e Marvel
Serena Brancale, Sal Da Vinci e Malika Ayane nella terza serata di Sanremo 2026 3

Pagelle Sanremo 2026, terza serata: Serena Brancale da 9, Sal Da Vinci decolla. I voti di All Music Italia
A che ora cantano i Big quarta serata Sanremo 2026 4

A che ora cantano i Big nella quarta serata di Sanremo 2026
Classifica Spotify Sanremo 2026 nella Top 200 Italia 5

Classifica Spotify Sanremo 2026: tutti e 30 i brani nella Top 200 Italia
Pagelle serata cover Sanremo 2026 - All Music Italia 6

Pagelle serata cover Sanremo 2026: Ditonellapiaga e TonyPitony miracolosi
Classifica EarOne Sanremo 2026 brani più trasmessi in radio 7

Sanremo 2026, i brani più trasmessi in radio: Ditonellapiaga in testa, la classifica EarOne aggiornata
Scaletta quarta serata Sanremo 2026 Serata delle Cover 8

Scaletta quarta serata Sanremo 2026: ordine di uscita e duetti Cover del 27 febbraio
Ditonellapiaga e TonyPitony vincitori della serata cover di Sanremo 2026 9

Sanremo 2026, la classifica della serata cover: vince Ditonellapiaga con TonyPitony. La Top 10
Quote complete Sanremo 2026 dei bookmaker 10

Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale

Cerca su A.M.I.