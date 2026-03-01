Il messaggio di pace di Sayf a Sanremo 2026: “Possiamo ripartire tutti a mano a mano”

A poche ore dall’inizio della finale del Festival di Sanremo 2026 abbiamo incontrato Sayf, che ci ha parlato della sua Tu Mi Piaci Tanto, ma anche di Hit The Road Jack, il brano di Ray Charles che ieri sera, venerdì 28 febbraio, ha scelto di interpretare insieme a Mario Biondi e Alex Britti in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti.

SANREMO 2026: “TU MI PIACI TANTO”, L’INTERVISTA A SAYF

Tu Mi Piaci Tanto è un invito a rallentare, a guardarci intorno e a riconoscere che le cose che ci accomunano sono molte di più di quelle che ci rendono diversi. Sayf lascia così aperta una porta alla riflessione, scattando la sua personale fotografia della realtà che lo circonda. Una fotografia che parla di uguaglianza, condivisione, lavoro, tempo, amore e PACE.

“Ho fatto una canzonetta. Spero che non vi spaventi, che possiamo ripartire, tutti, a mano a mano”.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergervi nell’universo di Sayf.

SAYF, “SANTISSIMO TOUR”: LE DATE

Durante la settimana del Festival Sayf ha annunciato il suo Santissimo Tour, con due speciali appuntamenti live in programma il 21 ottobre all’Alcatraz di Milano e il 27 ottobre all’Atlantico di Roma.

Inoltre, dopo il successo delle tre date sold-out del 2025, l’artista ritorna nella sua Genova con uno speciale evento estivo: La Santissima Fest 2026, che il 18 luglio lo porterà per la prima volta sul palco dell’Arena del Mare.

