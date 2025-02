Sanremo 2025, intervista a Rocco Hunt: “C’è chi non ha creduto in me. Li perdono”

Sanremo 2025, Mille Vote Ancora: l’intervista a Rocco Hunt

A poche ore dall’inizio di Sanremo 2025 abbiamo incontrato Rocco Hunt, che ci ha parlato della sua Mille Vote Ancora, ma anche della quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover e ai duetti, durante la quale – insieme a Clementino – ha omaggiato Pino Daniele sulle note di Yes I Know My Way, portando sul palco tutta la sua energia.

“La mia canzone si intitola Mille Vote Ancora. Un titolo napoletano, in cui manca la L di volte, non per un errore, ma proprio perché è in dialetto”, ha raccontato Rocco Hunt a proposito del titolo del brano in gara al Festival, la cui orchestrazione è stata curata dal Maestro Enzo Campagnoli.

Prodotto da Zef e Room9, il brano unisce urban e melodia, portando sul palco dell’Ariston un testo di denuncia, in cui il rapper parla della nostalgia agrodolce che prova chi ha dovuto lasciare la propria terra: un luogo non semplice, pieno di difficoltà e contraddizioni, dove si desidera tornare mille volte ancora.

“A Sanremo porto un brano che parla dell’affetto che una persona prova per la propria terra e, in particolare, parla della mia storia, ma soprattutto della storia di tanti altri ragazzi. Sono infatti sicuro che vi si rispecchieranno un sacco di persone”.

SANREMO 2025, “mille vote ancora”: INTERVISTA A rocco hunt