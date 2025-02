Sanremo 2025, intervista a Bresh: “La guarigione è una scelta”

Sanremo 2025, La Tana Del Granchio: l’intervista a Bresh

A poche ore dall’inizio di Sanremo 2025 abbiamo incontrato Bresh, che ci ha parlato de La Tana Del Granchio e della serata dedicata alle cover e ai duetti, che lo vedrà esibirsi sulle note di Crêuza de Mä insieme a Cristiano De André.

Ma non è tutto! Di fatto, dopo il debutto sul palco dell’Ariston, Bresh si esibirà anche – per la prima volta – sul palco del Palazzo dello Sport di Roma (sabato 1° novembre) e su quello dell’Unipol Forum di Milano, che calcherà per ben due sere consecutive giovedì 6 e venerdì 7 novembre (i biglietti sono già disponibili in prevendita).

SANREMO 2025, “la tana del granchio”: INTERVISTA A bresh