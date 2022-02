TANANAI VIDEOINTERVISTA: “A Sanremo 2022 porterò la voglia di festeggiare l’amore nella sua semplicità e nella sua gioia”

A Sanremo 2022 Tananai è uno dei 25 Big in gara con la canzone Sesso occasionale.

Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, milanese classe 1995, è uno dei tre finalisti di Sanremo Giovani 2021 che si sono conquistati il posto nella gara ufficiale del Festival di Sanremo 2022. Il cantautore è arrivato secondo in classifica con il pezzo Esagerata, che è già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 3 dicembre, accompagnata dal videoclip ufficiale.

IN GARA A SANREMO 2022 TANANAI

Nella serata di mercoledì 2 febbraio, A Sanremo 2022 Tanani porterà sul palco dell’Ariston il brano Sesso occasionale, prodotto dall’artista stesso insieme a d.whale. Il testo è scritto sempre da Tananai in collaborazione con Davide Simonetta, Paolo Antonacci (nipote di Gianni Morandi) e Alessandro Raina.

Di Sesso occasionale trovate testo, autori e significato qui, nella nostra scheda dedicata a Tananai. Il cantautore, anche in questo brano, riprende il tema a lui caro delle relazioni amorose. In particolare, prosegue nel raccontare di una relazione senza equilibrio, liquida, in cui ci si continua ad avvicinarsi e poi allontanarsi di nuovo.

TANANI PRIMA DI SANREMO

Alberto inizia il suo percorso musicale da adolescente nel mondo della produzione e della musica elettronica. Nel 2017 pubblica il suo primo album To Discover And Forget con lo pseudonimo Not For Us.

Poco dopo, mentre frequenta la facoltà di architettura, parallelamente si avvicina ad altri generi musicali e inizia a scrivere e cantare brani in italiano, per i quali continua a curare anche la produzione. Nel 2019, sceglie il nome d’arte Tananai (un termine in dialetto che suo nonno usava per definirlo “pestifero”), e comincia a investire nel mestiere di cantautore. Pubblica alcuni singoli come Bear Grylls e Calcutta, e a gennaio il suo primo EP Piccoli Boati, con il singolo Giugno.

Il 2021 inaugura una nuova fase della carriera di Tananai. Firma con Eclectic Music Group, sotto l’etichetta Polydor/Universal Music e lancia i fortunati singoli Baby Goddamn e a settembre Maleducazione. Alberto cambia in questi decisamente tipo di sonorità. Fedez e Jovanotti lo notano e lo scelgono per collaborare rispettivamente nel brano Le madri degli altri e nel remix di Il Boom.

DUE DATE LIVE A MARZO

Dopo la settimana sanremese, Tananai porterà la propria musica nei club in due date live, prodotte da Friends & Partners, previste giovedì 24 marzo a Roma, presso Largo Venue, e lunedì 28 marzo a Milano, ai Magazzini Generali. I biglietti sono già disponibili presso i rivenditori ufficiali.

Nell’attesa di ascoltare a Sanremo 2022 Sesso occasionale e la cover A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà con Rosa Chemical, abbiamo intervistato Tananai direttamente dalla sua stanza di hotel a tema…

TANANAI VIDEOINTERVISTA: