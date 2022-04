Videointervista a Rossana Casale: 40 anni di musica... da Vasco Rossi ad Alberto Fortis per arrivare a "Trialogo" con le amiche Grazia Di Michele e Mariella Nava

Intervista a Rossana Casale a cura di Fabio Fiume.

Vasco Rossi, Mina, Loredana Bertè, Mia Martini, Alberto Fortis, passaggi importanti di una carriera molto varia, fino ai progetti jazz o quelli dedicati ai suoi miti, Giorgio Gaber, Billie Holiday o Jacques Breil. E poi i difficili ’90 in cui reinventarsi, quella copertina complicata da realizzare, e l’altra come momento strappato dal fortuito incontro col Beppe Grillo comico per finire sul come è nato il progetto in uscita l’8 aprile con Grazia Di Michele e Mariella Nava .

Cadono alla fine di quest’anno i 40 anni dall’uscita del suo primo singolo, Didin che, nonostante fosse nato quasi d’improvvisazione, quasi giocando, è entrato a suo modo nei cult italiani degli anni 80. Così è iniziata per Rossana Casale una storia che ancora continua e che la vede regalalarsi un nuovo album con due delle sue amiche artistiche più longeve, Grazia Di Michele, con cui tante volte aveva già collaborato, e Mariella Nava.

Ed è con questo pretesto che la incontro per la prima volta nella mia carriera e ne salta fuori una chiacchierata amabilissima, di quelle musicalmente curiose come piacciono a me, in cui emergono fatti e nomi di una carriera in realtà iniziata ben prima di quella fine 1982, visto che già da fine anni 70 il nome di Rossana era fra i più ricercati per realizzare i backing vocals di tour e dischi.

Ed ha lavorato con i più grandi da Vasco a Mina, da Mimì e Loredana Bertè, da Al Bano & Romina a Roberto Vecchioni e da tutti loro ha preso qualcosa che ci ha raccontato nell’intervista dove non disdegna un enorme grazie a chi di loro ha spinto perché la sua carriera partisse.

E poi i Sanremo, i successi, le delusioni e questo nuovo progetto, Trialogo, con cui finalmente andare in tour per tutta l’estate, per riprendersi quegli spazi rubati alle 6 del mattino, quando non c’era la polizia in giro, durante i mesi del lock down.

E su come tutto questo sia nato, con candore racconta:

Eravamo ad una convention sedute vicine e ad un certo punto mi son girata, le ho guardate ed ho detto: “Ma perché non facciamo un tour insieme noi tre”? “Tre sciure che la sera suonano e di giorno si godono assieme le piscine degli alberghi“!

E si ride, si ride tanto fra i racconti di Rossana Casale.

Ed allora, se volete saperne di più non vi resta che godervi questa videointervista esclusiva per All Music Italia.

Intervista a Rossana Casale