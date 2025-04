Rocco Hunt racconta l’esperienza da fuorisede nel nuovo album ‘Ragazzo da Giù’. Intervista

Intervista a Rocco Hunt, un viaggio tra le parole per raccontare il nuovo album del rapper, Ragazzo di Giù, fuori dal 25 aprile 2025. Un disco chiuso e pubblicato a distanza di due mesi dalla sua partecipazione a Sanremo con Mille Vote Ancora.

Durante la presentazione del nuovo progetto tenutasi a Milano, il rapper nato a Salerno ha fatto ascoltare in rapida successione tutte le tracce dell’album ai presenti. A seguire, ha realizzato un minil ive in cui ha intonato alcuni brani tratti dal disco e un medley dei suoi successi passati.

Per dovere di cronaca: no, nessun effetto vocale, nessun correttore, nessun filtro. Rocco Hunt ha cantato live, a voce piena e senza artifici. Ed è stato bravo, come sempre.

Subito dopo, ai nostri microfoni, ha approfondito alcuni temi centrali del disco, come il concetto del ritorno, che attraversa il nuovo album:

“L’album è un viaggio di ritorno, torno alle radici e lo faccio raccontando la realtà attraverso dei punti di riferimento chiari: stazioni, treni. Viaggiare ci fa crescere ma questo è quello di ritorno, di quando qualcuno ce l’ha fatta e torna per portare indietro l’esperienza raccolta. Io mi ritengo fortunato perché lo studio di registrazione e la mia famiglia sono giù. Non sento la difficoltà che sentono le persone che hanno un lavoro o ristrettezze economiche che li costringono a stare fuori. Torno spesso, sto più a casa che a Milano e allo stesso tempo penso a mio figlio a cui riesco a dare il meglio di ciò che c’è qui e delle radici di giù”

Intervista a Rocco Hunt: “Ragazzo da Giù” è il mio ritorno alle radici

Cosa manca di più quando si è in un posto o nell’altro?

“Mi mancano le cose tipiche del ragazzo che vive la quotidianità giù, le cose semplici e la monotonia. Il fatto che tutti ti aiutano nei momenti di difficoltà, il tempo, il mare. Mi manca questo quando sono a Milano.

Quando sono giù, alla lunga, queste cose ti logorano perché vorresti infrastrutture, mezzi funzionanti, più possibilità lavorative e quindi c’è sempre questa bilancia. Per questo mi reputo fortunato, perché riesco a bilanciare tutto”

rocco hunt: “Ragazzo di Giù” non punta ai numeri: punta al cuore

Le persone come pensi che percepiranno l’album?

“E’ un album coraggioso, i numeri non li cerco. Volevo solo ricostruire e il brano di Sanremo lo dimostra, ho riallacciato i rapporti con le mie origini. Non un album da 30 singoli, quindi non uno di quelli che mi darà linfa dal punto di vista commerciale ma sicuramente uno di quelli che mi dona lo slancio per il futuro”.

