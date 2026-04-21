Piotta, “Si Riparano Ricordi”: ogni ferita è una storia da raccontare

Già disponibile sia in formato fisico che in tutte le principali piattaforme digitali, Si Riparano Ricordi (ADA / Warner Music) è il nuovo album di Tommaso Zanello, in arte Piotta, che – dopo ‘Na Notte Infame – conferma la sua evoluzione verso una scrittura sempre più emozionale e introspettiva, ponendosi come ponte tra la scena rap e quella cantautorale.

Piotta, Fabio e il potere catartico della musica

In Si Riparano Ricordi la musica si trasforma in uno strumento di accettazione e trasformazione di sé.

Di fatto, già dal titolo emerge la necessità di elaborare e curare un’esperienza dolora e traumatica, ovvero la perdita del fratello Fabio, che aveva profondamente ispirato il precedente disco e che qui ritroviamo nei temi e nelle suggestioni, ma anche come presenza concreta nei testi e in alcuni frammenti sonori.

“Si riparano ricordi”: l’intervista a Piotta

Ai nostri microfoni Piotta ci ha parlato di Si Riparano Ricordi, un disco riscrive il passato senza cancellarlo, trasformando piuttosto le ferite in qualcosa di prezioso, proprio come fa l’antica arte giapponese del kintsugi.

Tra poesia, musica e memoria, ogni brano diventa così un tentativo di ricucire ciò che si è spezzato, senza mai dimenticare.

Ma non è tutto! In questa intervista, registrata a poche ore dal concerto all’Arci Bellezza di Milano, Piotta ci ha infatti parlato anche del legame con il fratello Fabio, scomparso nell’agosto 2022, e di tutti gli amici che hanno preso parte al progetto: un disco che attinge a piene mani sia dalla letteratura che dal mondo dell’arte.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergersi nell’universo sonoro e testuale di Si Riparano Ricordi.

Foto di copertina a cura di Alfredo Villa