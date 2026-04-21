21 Aprile 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
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21 Aprile 2026

Piotta, “Si Riparano Ricordi”: ogni ferita è una storia da raccontare

Intimo e necessario, il disco attraversa la perdita e la rielabora, cucendo passato e presente in un racconto profondamente umano.

Interviste di Lorenza Ferraro
Piotta intervista nuovo album Si Riparano Ricordi
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Già disponibile sia in formato fisico che in tutte le principali piattaforme digitali, Si Riparano Ricordi (ADA / Warner Music) è il nuovo album di Tommaso Zanello, in arte Piotta, che – dopo ‘Na Notte Infame – conferma la sua evoluzione verso una scrittura sempre più emozionale e introspettiva, ponendosi come ponte tra la scena rap e quella cantautorale.

Piotta, Fabio e il potere catartico della musica

In Si Riparano Ricordi la musica si trasforma in uno strumento di accettazione e trasformazione di sé.

Di fatto, già dal titolo emerge la necessità di elaborare e curare un’esperienza dolora e traumatica, ovvero la perdita del fratello Fabio, che aveva profondamente ispirato il precedente disco e che qui ritroviamo nei temi e nelle suggestioni, ma anche come presenza concreta nei testi e in alcuni frammenti sonori.

La cover del nuovo album di Piotta Si Riparano Ricordi

“Si riparano ricordi”: l’intervista a Piotta

Ai nostri microfoni Piotta ci ha parlato di Si Riparano Ricordi, un disco riscrive il passato senza cancellarlo, trasformando piuttosto le ferite in qualcosa di prezioso, proprio come fa l’antica arte giapponese del kintsugi.

Tra poesia, musica e memoria, ogni brano diventa così un tentativo di ricucire ciò che si è spezzato, senza mai dimenticare.

Ma non è tutto! In questa intervista, registrata a poche ore dal concerto all’Arci Bellezza di Milano, Piotta ci ha infatti parlato anche del legame con il fratello Fabio, scomparso nell’agosto 2022, e di tutti gli amici che hanno preso parte al progetto: un disco che attinge a piene mani sia dalla letteratura che dal mondo dell’arte.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergersi nell’universo sonoro e testuale di Si Riparano Ricordi.

Foto di copertina a cura di Alfredo Villa

All Music Italia

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