Piotta, “Si riparano ricordi” è il nuovo album: il rap si fa cantautorato per elaborare un lutto, con Cristicchi, Tormento e Frankie hi-nrg mc

A due anni da Na notte infame, un disco che aveva già segnato una svolta nella sua scrittura, Piotta torna con un nuovo album che è insieme un punto d’arrivo e una ripartenza. Si riparano ricordi, disponibile da venerdì 27 marzo per ADA – Warner Music, è un’opera che conferma l’evoluzione del musicista romano verso un territorio sempre più emozionale e introspettivo, un ponte tra la cultura hip hop e il cantautorato d’autore.

Il titolo stesso è una dichiarazione d’intenti: la musica come strumento per elaborare un’esperienza dolorosa, per curare le ferite dell’anima. Il riferimento, mai nascosto, è alla perdita del fratello Fabio, scrittore, la cui figura attraversa tutte le dodici tracce del disco, non solo come ispirazione ma come presenza concreta, nei testi e nei frammenti sonori che punteggiano l’ascolto.

PIOTTA: LA MUSICA COME KINTSUGI DELL’ANIMA

L’album usa la musica come una forma di kintsugi, l’arte giapponese di riparare la ceramica con l’oro, rendendo le fratture un punto di forza. Piotta non nasconde le cicatrici, ma le trasforma in un racconto autentico e rigenerato. Un percorso reso possibile anche dalla rinnovata collaborazione con il compositore e pianista Francesco Santalucia, che intreccia atmosfere classiche e arrangiamenti contemporanei, dall’acustica all’elettronica.

Il risultato è un disco ricco di sfumature, dove gli arpeggi di piano cristallizzano momenti di grande intensità, come nell’intro “Poemetto Spurio”, e i synth si snodano nel duetto con Simone Cristicchi in Più a fondo. Il singolo E così te ne vai, accompagnato da un videoclip diretto da Stefano Reali, fonde malinconia e un’orchestrazione potente, aprendo però a uno spiraglio di speranza.

UN DISCO CORALE: DA TORMENTO E FRANKIE HI-NRG MC A PIERO CIAMPI

Uno dei punti di forza di Si riparano ricordi è la straordinaria ricchezza di collaborazioni, che attraversano generi e generazioni. Spicca su tutte la reunion in Quante notti ancora, un trittico che ha del leggendario per la storia dell’Hip Hop italiano: Piotta, Tormento e Frankie hi-nrg mc, insieme per la prima volta in un sentito omaggio all’amicizia e alla scena che li ha visti nascere.

Ma le sorprese non finiscono qui. La tromba jazz di Fabrizio Bosso impreziosisce le sonorità di Siamo noi, firmata con Manuel Finotti (vincitore di Sanremo 2025 Nuove Proposte). In Non c’è più l’Amerika, Piotta costruisce un dialogo impossibile e affascinante con il fantasma di Piero Ciampi, utilizzando una linea vocale del leggendario cantautore toscano. E ancora, il campione del mondo di slam poetry Giuliano Logos in Pezzi di vetro e Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti in Ecchime.

Chiude il cerchio la versione all-star di Me ne andavo da quella Roma, un omaggio a Remo Remotti che vede la partecipazione di Carlo Verdone, Carl Brave, Mannarino, Valerio Mastandrea, Ditonellapiaga, Daniele Silvestri, Luca Barbarossa ed Emanuela Fanelli.

LE PRIME DATE LIVE

In attesa del tour estivo, Piotta presenterà dal vivo il nuovo album con due date speciali: