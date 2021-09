Intervista ad Emma: “Il mio ultimo tour è stato il più bello della mia carriera”

All Music Italia torna ad incontrare Emma in occasione dei Seat Music Awards 2021, il grande evento musicale in diretta su Rai Uno. Nel corso della manifestazione l’artista salentina si è esibita sulle note di un medley di brani tratti dal suo ultimo disco, Fortuna. Inoltre, la cantante ha condiviso il palco con Loredana Berté, per presentare il singolo Che sogno incredibile. Quest’ultimo brano, fra l’altro, è stato anche il preferito fra voi lettori di All Music Italia.

Il pezzo ha vinto il torneo Hitmaker di Canzone dell’estate 2021, battendo di misura concorrenti del calibro di Mi fai impazzire di Sfera Ebbasta e Blanco e Malibu di Sangiovanni. E questo non è l’unico prestigioso premio vinto da Emma in questi giorni. Ai Seat Music Awards 2021, infatti, la cantante ha ricevuto anche l’importante riconoscimento Premio Arena di Verona.

L’estate di Emma Marrone carica di live: l’intervista di All Music Italia

Come avrà passato, Emma, questa seconda estate così particolare e ancora con la minaccia del Covid ben presente? In tour, che è anche il miglior modo possibile di dare un messaggio alle istituzioni. Contrariamente ad alcuni suoi colleghi, infatti, Emma è convinta del fatto che non sia necessario per forza scrivere un messaggio su Twitter affinché le cose cambino. Al contrario, è fondamentale mettersi di impegno e tornare a salire sul palco: cantare dal vivo e fare lavorare le maestranze, in questo senso, è importante più che mai.

Ho fatto questo tour ed è stato il più bello della mia carriera fino ad oggi. Non si badava al contorno, l’unica cosa che contava era la musica e lo scambio di sensazioni e emozioni fra me e il publico. Lo ringrazio con tutto il cuore per averlo supportato, nel mio piccolo è stata la mia rivoluzione per aiutare veramente i lavoratori dello spettacolo, di cui si parla tanto, però concretamente poi sono state davvero poche le azioni nei loro confronti.

Qui sotto potete recuperare la video intervista di All Music Italia a Emma Marrone in occasione dei Seat Music Awards 2021.