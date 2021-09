Intervista a Diodato: “La vita è ancora meravigliosa, nonostante la situazione che stiamo vivendo”

All Music Italia intervista Antonio Diodato in occasione dei Seat Music Awards 2021 il grande evento musicale in diretta su Rai Uno.

L’artista pugliese torna ai nostri microfoni per parlare di questa sua nuova estate, la seconda passata con la minaccia del Covid e di tutte le restrizioni del caso. Se infatti lo scorso anno lanciò il singolo Un’altra estate, cosa sarà cambiato in questo 2021 rispetto al passato?

L’autore di Che Vita Meravigliosa e vincitore del Festival di Sanremo 2020 con il brano Fai Rumore non sembra essersi scoraggiato. Diodato è infatti ancora fermamente convinto che la vita sia meravigliosa, nonostante tutto. E che valga la pena di essere vissuta, al massimo.

Ecco, a proposito, come ha commentato l’attuale situazione che stiamo vivendo:

Proprio quel quello che stiamo passando, questa cosa qui ci dimostra quanto lo stia stata in passato quella normalità a cui eravamo abituati, da cui forse eravamo annoiati. In realtà era qualcosa di davvero speciale. Tutti noi stiamo cercando di tornare qualcosa di molto speciale. Ci sono dei momenti all’interno di questa situazione complessa che comunque assumono ancora più valore. Tutto ciò non fa altro che dimostrarci che la vita è meravigliosa e che vale la pena viversela appieno il più possibile facendo tutti gli sforzi possibili per tornare a viversela poi alla grande.

Diodato e il ritorno dei live

Credo sia necessario ad un certo punto cominciare a fare le cose come sta succedendo nel resto d’Europa, stiamo andando verso l’utilizzo costante e in tutti i luoghi del green pass credo quella sia la soluzione anche per i concerti, per tornare a vivere normalmente anche ai concerti come già succede in altri luoghi della società del nostro vivere quotidiano, Bisogna convivere con questo virus purtroppo fino a quando ci sarà ma non possiamo più aspettare per tornare a fare i concerti come una volta.

Qui sotto potete recuperare la video intervista integrale a Diodato ai Seat Music Awards 2021.