Intervista a Claudio Capeo: “Con i miei brani cerco di trasmettere amore e passione”

Claudio Capeo, cantautore francese di chiare italiane, oltralpe è una vera e propria star. Un artista che in un lustro ha conquistato il pubblico con sincerità, proponendo un mix musicale ricco di sfumature.

L’artista sarà sul palco del Concerto del Primo Maggio per presentare il brano Ciao Mia Bella, in duetto con Gianna Nannini (ne abbiamo parlato Qui).

INTERVISTA A CLAUDIO CAPEO

Quali sensazioni stai provando ora, a poche ore dalla tua esibizione sul palco del Concerto del Primo Maggio?

“Sono carico, felice ed emozionato di potermi esibire su questo palco importante abbiamo lavorato tanto con i miei musicisti per poter offrire al pubblico italiano il miglior spettacolo possibile e per fare conoscere agli italiani il mio universo musicale.”

Come è nata la collaborazione con Gianna Nannini?

“Avevo il desiderio di un featuring in questo album di omaggio all’Italia, Gianna Nannini è sempre stata un mito per me, in Francia la conoscono tutti grazie al grande successo I Maschi.

Cosi grazie all’aiuto di Davide Esposito e Pacifico che hanno scritto con me l’inedito Ciao Mia Bella abbiamo chiesto a Gianna se avesse voluto partecipare a questo progetto e cantare con me in duetto.

E Pacifico che la conosce bene e che lavora con lei da anni me l’ha presentata.

“Gianna non solo ha accettato, cosa che mi ha reso felicissimo ed onorato, ma ha anche portato il suo tocco nel testo ed ovviamente la sua grande energia e la sua voce inconfondibile.”

Come sei riuscito a conquistare un mercato complicato come quello francese?

“Attraverso la passione, il lavoro, la sincerità, restando umili , cercando grazie alla musica di raggiungere senza filtri il cuore della gente.”

Nell’album “Penso a te” omaggi l’Italia e la musica italiana. Qual è l’aspetto della produzione musicale del nostro paese che più apprezzi?

“Il lato comunque solare, la capacità di trasmettere positività anche quando si vuol dare un messaggio importante c’è sempre una sensazione di speranza.

Ed ovviamente anche se oggi la scena rap ha trovato con merito il suo spazio, la melodia italiana resta qualcosa di grande ed emozionante.”

Qual è la differenza principale tra la musica italiana e quella francese?

“Parliamo sempre di musica un linguaggio universale, forse è più una questione di sonorità di arrangiamenti, ci sono però sicuramente degli stili in cui Francia e l’Italia hanno punti in comune.”

Nei giorni scorsi hai duettato con Zucchero. Com’è andata?

“E’ stata un bella esperienza, Zucchero era in promozione in Francia, ci siamo ritrovati ad essere ospiti nelle stesse trasmissioni e siccome in questo momento sto facendo la promozione del mio ultimo album con il brano Senza una donna è sembrata ancora più evidente l’idea di cantare insieme. E’ un artista carismatico è stato molto simpatico con me ci siamo subito intesi.”

Il Concerto del Primo Maggio rappresenta la tua prima esibizione live nel nostro paese. Cosa ti aspetti da questa esperienza?

“Sento una grande energia, è un palco importante , spero davvero che questa esibizione mi permetta di farmi conoscere dal pubblico italiano e che apre a nuove strade, magari altri live, magari l’uscita di un singolo o di un album perché no.”

In futuro vorresti pubblicare un disco per l’Italia?

“Ho veramente tantissima voglia , sarebbe un sogno per poter poi fare dei concerti e perché no partecipare a Sanremo.”

Quale pensi possa essere la strada per farti apprezzare anche nel nostro paese?

“Credo che non abbia senso snaturarsi, amo la musica e la faccio con amore e passione cerco di trasmettere questi sentimenti attraverso i miei brani.

Non vedo altro modo che quello della sincerità, di proporre quello che sono come artista e come uomo.

Spero che il pubblico italiano lo apprezzi e che possa appassionarsi al mio universo musicale.”