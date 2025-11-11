Intervista Anna And Vulkan “musica e arte in generale sono il richiamo alle proprie origini”

Anna And Vulkan ha lanciato il nuovo album Nuovo Amore Passato, fuori dal 7 novembre per Pluggers e Columbia Records. L’album è la Parte 1 di un progetto concepito come un percorso narrativo in due atti.

Anna And Vulkan presenta così il progetto:

“‘Nuovo amore passato’ è un titolo che mi piace tanto e che ha cominciato a prendere forma nella mia testa quando mi sono resa conto che i brani che stavo scrivendo facevano tutti parte di una stessa narrazione. L’album può essere letto come una riflessione intima e cruda sulla vulnerabilità e sull’incertezza, con al centro il sentimento che muove tutto: l’amore.

Ogni brano rappresenta un momento diverso dell’ultimo anno, e ricordo perfettamente quando ciascuno di essi ha iniziato a nascere.

Mi emoziona pensare che ognuno di questi frammenti sia legato a un luogo preciso: alcune canzoni sono nate a Napoli, altre a Vienna, a Milano o durante il tour in giro per l’Italia, per poi essere rielaborate in studi e momenti differenti”.

Nel progetto discografico si è dedicata molta attenzione alla produzione (realizzata interamente insieme a Damiank, ad eccezione di Mamma Mì, prodotta da Yosh Whale) e alla ricerca timbrica.

Nuovo amore passato è un album molto suonato: il basso in Periodo Particolare e Come fossero per noi porta la firma di Bruno Belissimo, mentre le sessioni di batteria sono state registrate dalla stessa Anna negli studi dell’Antoniano di Bologna.

Le lavorazioni negli studi di registrazione Vulcano Produzioni hanno inoltre permesso l’utilizzo di sintetizzatori analogici che hanno donato a molte tracce un colore nuovo e inatteso

Anna And Vulkan – NUOVO AMORE PASSATO PT.1 – TRACKLIST

Periodo particolare

Mamma mì

Quante Lacrime

Come fossero per noi

Na manera o n’ata

Nun t’aspetto cchiù

Doce Doce

Sul ‘na notte

Abbiamo raggiunto Anna per un’intervista.

