Videointervista a Alessandra Amoroso: “In Tutto Accade ci sono tutte le mie anime”

#AmorosoDay step 4. All Music Italia torna ad intervistare Alessandra Amoroso in occasione dell’uscita del suo nuovo album. Il 22 ottobre esce in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Tutto accade, il suo nuovo disco. dell’artista salentina.

A tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro, Sandrina ritorna con un album composto da 14 brani inediti che vantano la firme di una squadra d’autori d’eccezione della scena pop italiana, scelti con cura per l’occasione e guidati dalla stessa Alessandra (ve ne abbiamo parlato qui e abbiamo lasciato la parola a loro qui).

Tutto Accade è un progetto estremamente variegato, che include al suo interno tutte le anime di Alessandra Amoroso, da quella più spensierata a quella più introspettiva. Nel disco grazie spazio è lasciato all’elettronica, grazie in particolare al contributo di produttori del calibro di Dario “Dardust” Faini,

Francesco “Katoo” Catitti e Takagi & Ketra.

La video intervista ad Alessandra Amoroso

Insieme alla cantante abbiamo avuto modo di parlare del significato dell’album, che arriva in un periodo storico ancora molto difficile e che in un certo senso sembra voler allontanare i nuvoloni neri che ci hanno tormentato negli ultimi mesi. Ma non solo.

Con Alessandra abbiamo parlato della sua sensibilità, del live di San Siro, del rapporto con i suoi autori e ovviamente anche della delicatissima situazione delle maestranze del mondo dello spettacolo.

Qui sotto trovate il video della nostra intervista.