Alessandra Amoroso... "Tutto accade": 14 canzoni, 20 autori e tre produttori per il nuovo album

#AmorosoDay step 2. Dopo le anticipazioni delle scorse settimane è ora di scoprire nel dettaglio canzoni, autori e produttori delle nuove canzoni che compongono Tutto accade, nuovo disco di inediti di Alessandra Amoroso in uscita il 22 ottobre. 2021.

Partiamo dai produttori di questo album che sono tre. La direzione artistica musicale dell’intero progetto è di Dario Faini. I 14 brani sono stati prodotti da tre produttori differenti: lo stesso Faini, Francesco “Katoo” Catitti e Takagi & Ketra.

Per questo disco, in cui Alessandra ha partecipato alla scrittura di due brani, Piuma e Tutte le cose che io so, sono stati coinvolti 19 autori. Alcuni di loro hanno già collaborato ampiamente alla produzione passata dell’artista, da Federica Camba a Roberto Casalino, altri hanno iniziato a farlo di recente, Davide Petrella e Paolo Antonacci tra gli altri, e altri ancora, come Giordana Angi e Virginio, sono New entry.

Più tardi troverete qui sul nostro sito un articolo in cui quasi tutti gli artisti che hanno partecipato alla lavorazione del disco ci raccontano di Alessandra, delle canzoni e di questo nuovo progetti. Ma prima andiamo a conoscere nel dettaglio tracklist completa e autori.

Alessandra Amoroso Tutto accade autori e tracklist

Sorriso grande

(D. Faini – D. Petrella) AleAleAle

(D. Faini – P. Antonacci) Canzone inutile

(A. Merli – F. Clemente – F. Abbate – Cheope – R. Pagliarulo) Piuma

(D. Petrella – F. Catitti – A. Amoroso) Il Bisogno che ho di te

(D. Faini – P. Antonacci) Un senso e un compenso

(R. Casalino – D. Simonetta) Che sapore ha

(Federico. Zampaglione) Ti vedo da fuori

(F. Camba – D. Coro – Virginio) Un’impressione

(R. Casalino – D. Simonetta) Tutte le volte

(D. Petrella – F. Catitti) Una strada per l’allegria

(D. Magro) Il nostro tempo

(G. Angi – A. Immarino) Tutte le cose che io so

(F. Abbate – F. Gargiulo – Cheope – A. Amoroso) Tutto accade

(A. Merli – F. Clemente – F. Abbate – Cheope – D. Faini)

