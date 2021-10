Alessandra Amoroso: il suo percorso da Amici a San Siro, collezionando record e ritrovando se stessa

Venerdì 22 ottobre esce Tutto accade, il nuovo disco di Alessandra Amoroso. Su All Music Italia oggi abbiamo deciso di proclamare l’Amoroso Day (come potete vedere, anche graficamente, dalla versione desktop del nostro sito) condividendo ogni tre/quattro ore circa sul nostro sito un articolo diverso che porterà al nuovo album.

ALESSANDRA AMOROSO AD AMICI: il primo step

Alessandra Amoroso inizia il suo percorso artistico partecipando alle selezioni per l’ottava edizione del programma Amici di Maria De Filippi. Non è la prima volta che affronta le selezioni ma questa volta, nell’autunno del 2008, qualcosa cambia.

Il suo talento è maturato, si iniziano a intravedere i segni distintivi di quello che diverrà, e così viene presa ufficialmente nella Scuola, lasciando la sua città d’origine, Lecce.

La sua timbrica sabbiata la rende unica all’interno della trasmissione e non solo. I suoi riferimenti sono Anastacia e Mina e la sua personalità musicale ha un qualcosa che ricorda sonorità afroamericane.

Durante la prima fase del programma, poco prima di accedere al serale, la ragazza si esibisce con Immobile, il suo primo inedito a firma Camba/Coro. Da lì tutto cambia: il brano vola in vetta alle classifiche e arriverà alla certificazione disco di platino.

Nel marzo del 2009, vince il programma, firmando un contratto con Sony Music, e si aggiudica anche il premio della critica. Il suo primo EP si intitola Stupida, triplo disco di platino per le oltre 180.000 copie vendute.

La carriera discografica, album dopo album

Dopo pochi mesi, la cantante salentina pubblica il suo album di debutto, Senza nuvole, il suo biglietto da visita da cantante.

Per quattro settimane domina le classifiche e il regista Federico Moccia inserisce come colonna sonora il singolo che dà il nome all’album nel suo film Amore 14.

Alessandra diventa amatissima tra i giovani degli anni ‘10.

Il disco viene certificato quattro volte disco di Platino per le oltre 240.000 copie vendute e resta per 50 settimane in Top30.

Nel 2010, dopo due tour sold-out, viene pubblicato l’album Il mondo in un secondo, che raggiunge la prima posizione delle classifiche italiane e successivamente viene certificato quattro volte disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute.

A marzo 2012, Alessandra torna ad Amici per partecipare alla versione Big e ottiene la conferma di quanto il pubblico, del programma e non, la ami. Vince anche questa edizione e viene premiata con la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona in un concerto gratuito per i suoi fan. Ospiti della serata saranno tra gli altri anche Pino Daniele e Fiorella Mannoia.

Sarà proprio Fiorella, qualche anno dopo, a convincerla a seguire quell’istinto naturale a ballare e scatenarsi che vede in lei e portarlo anche sul palco.

Nell’autunno del 2013, Tiziano Ferro viene annunciato come produttore artistico del terzo album in studio di Alessandra, dal titolo Amore puro. Dopo sole due settimane dalla sua pubblicazione, la FIMI certifica l’album disco d’oro per le 30.000 copie vendute ed in seguito doppio disco di platino, per le oltre 100.000 copie.

La consacrazione dell’album avviene in un concerto-evento Alessandra Amoroso in Amore puro all’Arena di Verona, a cui prendono parte, tra gli altri, Emma, Annalisa, Moreno, Fiorella Mannoia, il comico Giorgio Panariello e Marco Mengoni. Lo show, trasmesso qualche tempo dopo su Canale 5, registra l’11.93% di share. A fine anno, Alessandra viene anche proclamata l’artista italiana più cliccata su YouTube.

Il 21 giugno 2014, mentre Alessandra è in tour nelle venues all’aperto più belle d’Italia, vince il premio Wonder Woman agli MTV Awards, come Miglior Artista Femminile dell’anno. Premio che riceverà anche l’anno seguente.

Solo un paio di mesi dopo, la cantante salentina si aggiudica anche il Best Italian Act degli MTV EMA 2014, uno degli eventi di musica a livello globale che celebra i più grandi artisti musicali riconosciuti in tutto il mondo. Scelta tra 286 nominati di fama mondiale, è lei a rappresentare il Sud Europa agli EMA a Glasgow gareggiando per il titolo di Worldwide Act.

Dopo circa soli cinque anni di carriera, Alessandra Amoroso e la sua squadra decidono che è il momento giusto per sbarcare in America Latina.

Il primo pezzo in lingua spagnola è Grito y no Me Escuchas, versione tradotta di Urlo e non mi senti, brano scritto per lei da Kekko dei Modà.

Il 18 settembre 2015 esce il primo album completamente in lingua spagnola, un self-titled dal titolo “Alessandra Amoroso”, prodotto da José Luis Pagan (produttore, tra gli altri, di Jennifer López, Marc Anthony e Chayanne).

Alessandra Amoroso impara a Vivere a colori… e tutto cambia

Al ritorno in Italia, a metà gennaio 2016, L’amoroso pubblica il suo quarto disco, Vivere a colori. A poche ore dalla pubblicazione l’album conquista il primo posto su iTunes, dopo una settimana è al numero 1 della classifica FIMI/GfK dei dischi più venduti. A un mese dall’uscita è certificato Platino. Col tempo le vendite arriveranno fino al triplo disco di platino.

Alessandra entra anche ufficialmente nelle classifiche iTunes di mezza Europa. Estonia, Malta, Svizzera, Belgio, Slovenia, Germania, Lettonia, Bulgaria, Austria, Spagna e Irlanda si uniscono al canto di Vivere a colori.

Comunque andare, uno dei singoli di punta dell’album, è scritto con Elisa. Il videoclip del brano viene presentato con un grande evento in diretta in 36 sale The Space Cinema, raggiungendo i 90 milioni di visualizzazioni. Il brano rimane ad oggi il suo singolo da solista più venduto e certificato (quattro dischi di platino).

Alessandra Amoroso è inarrestabile, ogni suo singolo diventa disco di platino, i suoi tour, nazionali e non, sono tutti sold out ed entra in 35esima posizione nella Top 50 della classifica internazionale Social 50 di Billboard, che tiene conto del successo sui social (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) degli artisti.

Il 22 marzo 2017 va in onda su FoxLife il docufilm VIVERE A COLORI, un viaggio dietro le quinte e sul palco per scoprire e ricordare le emozioni del Vivere a colori tour che ha registrato il sold out in 15 palasport con oltre 90.000 spettatori.

Per questo grande risultato, Alessandra vince il Premio “Live” ai Wind Music Awards per gli oltre 100.000 biglietti venduti durante il suo tour.

Dieci anni di carriera e tanta voglia di ballare… al ritmo del mambo salentino!

Per celebrare i primi dieci anni di vita da cantante, il sesto album in studio s’intitola 10 ed esce il 5 ottobre 2018.

Il 5 marzo 2019 parte da Torino il 10 tour di Alessandra che la porta per 32 tappe in tutte le regioni italiane, dalla Valle D’Aosta alla Sicilia. Volontà imprescindibile della cantante è quella di arrivare in più luoghi possibili per incontrare tutta la sua Big Family, il suo fanclub ufficiale, e non solo.

A partire dall’estate del 2019, Alessandra ricomincia a collaborare con la band di suoi corregionali: i Boomdabash. Con loro aveva già pubblicato il brano A tre passi da te nel 2015.

Da questa nuova collaborazione nasce Mambo salentino nel 2019 e Karaoke nel 2020, brano che diventano tormentoni delle rispettive estate facendo ballare tutto il Paese collezionando un totale di 8 dischi di platino.

Il 20 luglio Alessandra e il suo Fanclub si riuniscono per il Megaraduno della Big Family a Cinecittà World. La giornata, durante la quale il parco divertimenti è a completa disposizione del Fanclub, si conclude con un live show finale per il festeggiamento dei 10 anni di Big Family. Durante la serata vengono presentati i progetti sostenuti dalla Big Family Onlus, progetto sociale e umanitario fortemente voluto dalla cantante, durante il primo anno di attività.

Alessandra amoroso: i record

Alessandra Amoroso è la terza artista, tra quelle lanciate da un talent, con più copie certificate tra album, singoli e collaborazioni. Davanti a lei solo Marco Mengoni e Giusy Ferreri. Questo la rende di conseguenza l’artista lanciata da Amici di Maria De Filippi con più copie vendute (oltre 2.600.000).

Ad oggi vanta 47 dischi di platino e 8 dischi d’oro, 7 Wind Music Awards, 2 MTV Awards e un Best Europe South Act. E questi sono solo i suoi primi 13 anni di carriera..

Il 22 ottobre prossimo uscirà il suo settimo album in studio, Tutto accade. Nel 2022 sarà la seconda artista donna italiana a tenere un proprio concerto a San Siro, meta raggiunta ad oggi solo da Laura Pausini.

