Intervista ad Alessandra Amoroso: “Nel nuovo disco ci sono le cinquanta sfumature di Sandrina”

All Music Italia torna ad incontrare Alessandra Amoroso, in occasione dei Seat Music Awards 2021 in diretta su Rai Uno. L’artista salentina è salita sul palco scaligero dell’Arena di Verona, anche quest’anno, ma per stavolta (contrariamente al 2020) senza alcun tormentone.

Al contrario, Alessandra ha in serbo per tutti i fan della sua Big Family un nuovo album, in arrivo ad ottobre, anticipato dal singolo Tutte le volte, interpretato proprio sul palco dei Seat Music Awards 2021. La canzone anticipa dunque l’uscita di Tutto accade, disco di cui già vi abbiamo parlato qui su All Music Italia in uscita il 22 ottobre.

Nel corso della nostra intervista, l’artista ci ha raccontato fra le altre cose che questo album rappresenta un nuovo passettino di un percorso sempre in divenire. Anche se Alessandra è un’interprete, e non una cantautrice, l’artista si è circondata di un team di autori che le hanno cucito dei brani perfettamente adatti alla donna che è oggi.

Le anticipazioni su Tutto Accade di Alessandra Amoroso

Ecco dunque cosa ha raccontato la cantante a riguardo:

Spero di essere migliorata, perché c’è sempre questa voglia di dare un pezzo in più a sé stessi. Spero che il percorso intrapreso stia facendo questo in me. Oggi tutte le volte che mi guardo mi sento orgogliosa. E poi oggi mi giudico di meno e sono meno critica. Tutto accade parlerà di questo percorso, dell’amore, di chi sono diventata oggi. E la copertina sono tutte quelle faccette che io faccio, io dico che ho sempre le cinquanta sfumature di Sandrina, le mie sfaccettature quindi le voglio, le riconosco e le ho volute raccontare.

Il 2022 di Alessandra Amoroso sarà carico di emozioni e, ovviamente, di live. Il prossimo anno (Covid permettendo, ma speriamo di no) gli appuntamenti da segnarsi a calendario sono il concerto Una, nessuna e centomila l’11 giugno 2022 e il tanto atteso San Siro di Alessandra il 13 luglio.

Qui sotto potete recuperare l’intervista di All Music Italia a Alessandra Amoroso.