Videointervista a Gaia: “Con Alma ho guardato dentro di me”

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 29 ottobre 2021: Marco Mengoni, Aka 7even, Santoianni & The Andre...

Come ogni settimana Fabio Fiume recensisce per ni i brani in uscita tra big e emergenti.

X Factor Live prima puntata brillano gIANMARIA ed Erio. Emma delusa per il DDL Zan

X Factor Live prima puntata. Inizia in grande stile X Factor 2021 all'interno del Teatro RePower di Assago, grafica televisiva davvero notevole e un omaggio agli anni '90.

Gaia: guida all'ascolto del nuovo album, "Alma". Gli autori, i produttori, le canzoni...

15 canzoni e diversi featuring per raccontare tutte le anime della cantautrice.

Sanremo Giovani 2021: svelati i 45 semifinalisti che sosterranno l'audizione finale a Roma

I semifinalisti sono stati scelti tra 711 candidati.

Laura Pausini è ancora una volta la prima… la sua discografia completa arriva in audio spaziale su Apple Music

L’intero repertorio della cantante sarà disponibile in questa nuova modalità d’ascolto entro la fine del 2021.

Sanremo 2022: calo nelle iscrizioni di Sanremo giovani e Area Sanremo... la formula senza nuove proposte spaventa i giovani?

Cosa ha portato al calo delle iscrizioni ed è davvero così drastico come alcuni riviste della riviera affermano?.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 29 ottobre

Radio date 29 ottobre 2021 Siete pronti a scoprire tutti i radio date della settimana del 29 ottobre? Tornano i big, da Marco Mengoni a Carmen.

Santoianni, il nuovo singolo "Forfait", scritto e cantato con The Andre è canzone d'autore 2.0

In anteprima il testo del brano, un viaggio verso la luna che diventa occasione per scontrarsi con una realtà in cui "vola solo chi osa farlo".

Area Sanremo: superata quota 330 partecipanti e tra loro spuntano voci e volti noti e una carica di "ex Amici"

Continua a salire il numero di iscritti al Contest che quest'anno porterà 4 artisti sul palco di Sanremo Giovani.

Sanremo 2022, il regolamento. 24 campioni in gara e tra le giurie arriva la "Demoscopica 1.000"

Nelle prime due serate inoltre la stampa sarà divisa in tre diverse giurie.

FIMI: a gennaio 2022 cambiano le soglie per le certificazioni disco d'oro e disco di platino per i singoli

La Federazione Industria Musicale Italiana continua ad aggiornare le soglie monitorando il mercato di anno in anno.

Sanremo 2022: continuano gli incontri di Amadeus che potrebbe avere almeno tre colpacci nel cast

Il direttore artistico della kermesse per il suo terzo Festival starebbe puntando molto in alto.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2021 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grande attesa per il ritorno di Laura Pausini, dei Maneskin e il debutto di Tommaso Paradiso. Cosa ci aspetta nel 2021 discografico?.

Videointervista a Gaia: "Con Alma ho guardato dentro di me"

Un nuovo disco, nuove collaborazioni e nuovi suoni. Conosciamo meglio il nuovo album di Gaia.

Intervista a Tiromancino che pubblica un disco indie che riesce a trovare le parole e i suoni per comunicare con tutti

Nell'intervista si parla delle nuove canzoni del tour e della capacità del cantautore di mettere d'accordo i cantautori di tutte le generazioni.

Videointervista a Michele Bravi: "Cronaca di un tempo incerto... l'unico modo per uscire dal buio, è imparare a convincerci"

Ad accompagnare il brano che chiude "La geografia del buio", un intenso cortometraggio.

Intervista a Peligro: l'Ep “The Ikigai Series PT. 1” anticipa “un sacco di musica figa da ascoltare”

Per lanciare l'Ep, il cantautore ha scelto il nuovo singolo Daydream in radio dal 15 ottobre.

Simona Molinari: videointervista all'artista pronta ad abbandonarsi al cambiamento.

"Davanti al mare" è il primo singolo ad uscire con la sua nuova casa discografica, la BMG.

Sanremo giovani: lettera aperta a Amadeus... gli emergenti temono il televoto

Mancano ancora due mesi alla serata finale di Sanremo giovani 2021 ma il sottoscritto preferisce portarsi avanti e scrivere una lettera al Direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus. Chi ci legge sa che il presentatore mi sta simpatico, almeno in relazione al Festival. Più che starmi simpatico provo ammirazione per il lavoro fatto in questi...

Mahmood: nuove date del tour 2022 a Milano e Roma. Info e biglietti

Mahmood annuncia nuove date del tour a Milano e Roma. Mahmood, dopo i sold out annunciati per il tour 2022, annuncia la terza data di Milano.

Gianna Nannini: riprogrammato al 2022 il tour. Date e biglietti.

Gianna Nannini Tour 2022. Gianna Nannini riprogramma al 2022 il tour inizialmente previsto per il 2021. Queste le prime date confermate del tour nei teatri 2022. GIANNA NANNINI.

Oliver Onions: guida all'ascolto del nuovo album, "FUTURE MEMORABILIA", canzone per canzone

Nel disco anche un duetto, reso possibile dalle attuali tecnologie, con Bud Spencer.

Sanremo giovani 2021: ecco le etichette e i numeri Spotify dei 45 semifinalisti

Tra i nomi dei semifinalisti diversi ex talent e hitmaker con milioni di stream.

OLIVER ONIONS: Claudio Baglioni, Tommaso Paradiso e molti altri si uniscono al duo per un viaggio nella storia della Pop culture

Ad aprile del 2022 il ritorno live per Guido e Maurizio De Angelis.

Enrico Nigiotti: slitta al 2022 il tour teatrale. Date e biglietti.

Enrico Nigiotti. Tour 2022. A causa di motivi organizzativi, il tour di Enrico Nigiotti è stato spostato al gennaio 2022. Il rinvio si è reso necessario per.

Amici 21: "Così bello" è il secondo inedito di Albe prodotto da Zef

Dopo il successo di Millevoci, brano premiato anche dalla cantante Giorgia, in arrivo nuova musica per il cantautore.

Carmen Consoli estrae "Qualcosa di me che non ti aspetti" dal suo ultimo album (TESTO e AUDIO)

Secondo estratto dall'album "Volevo fare la rockstar". La Consoli sarà ospite nella prima puntata dei live di X Factor.

I Måneskin special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas

La band è reduce dalla prima ospitata nella televisione americana nel programma di Jimmy Fallon.

