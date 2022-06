ARENA ‘60 ‘70 ’80 e…’90: tutte le dichiarazioni in conferenza stampa e le canzoni in scaletta

Si è tenuta questa mattina a Verona la conferenza stampa di presentazione di ARENA ‘60 ‘70 ’80 e…’90, il grande evento che a settembre tornerà nella città scaligera e che riporterà qui tutto il meglio della musica italiana (ma anche internazionale) di ben 4 decadi.

L’edizione 2022 di Arena ’60 ’70 ’80 ’90, manifestazione nata da una geniale idea di Amadeus lo scorso anno, si arricchirà dunque di un decennio rispetto all’edizione dello scorso anno, ma vedrà anche l’aggiunta di una serata in più (d’altra parte di carne al fuoco musicale ce n’è parecchia).

L’appuntamento con questo grande evento live è dunque fissato il 12, 13 e 14 settembre. Per chi non riuscisse a partecipare nessun problema: lo show ARENA ‘60 ‘70 ’80 e…’90 andrà poi in onda su Rai 1 con tre serate in programma il 17 e il 24 settembre e il 1° ottobre.

Parlando dell’evento, Amadeus ha dichiarato:

Andremo a realizzare una sorta di compilation, come quelle che ascoltavamo noi (e ascoltavo io) un tempo.. La cosa bella di queste serate è che ci saranno gli interpreti originali dei brani con le loro canzoni originali. Ognuno di loro è una vera star. Molti degli artisti che parteciperanno ancora oggi fanno serate in tutto il mondo. Abbiamo circa 50 artisti che verranno, tutti artisti originali. Per il resto rispetto alla scorsa edizione quest’anno abbiamo aggiunto gli anni ’90 perché sono iconici tanto quanto gli altri decenni.

Amadeus ha poi aggiunto:

Ognuno di noi ha vissuto un’epoca più importante di altre. L’evento raggrupperò un target che va dai ragazzi (so che conoscono queste canzoni, l’ho visto con il Festival di Sanremo) ai genitori. Si tratta di una serata per famiglie, i 180000 biglietti già venduti ne sono la dimostrazione. Saranno tre serate di grande festa e di grande musica.

Il cast di ARENA ‘60 ‘70 ’80 e…’90 e le canzoni in scaletta

Amadeus ha confermato in conferenza stampa che il cast dei 50 artisti invitati è già praticamente chiuso. Fra di loro molti nomi, anche internazionali che faranno felici i più nostalgici. Ecco dunque un piccolo riassunto su chi vedremo salire sul palco dell’Arena di Verona: si tratta ovviamente solo di una selezione di nomi, a settembre ne vedremo ovviamente molti altri.

Gloria Gaynor canterà I Will Survive, Holly Johnson (Frankie goes to Hollywood) con Relax, Bonnie Tyler con Total Eclipse of The Heart, Paul Young con Love of the Common People e Richard Sanderson con Reality (Il tempo delle mele) sono i grandi protagonisti internazionali degli anni ‘70 e ’80.

Gli Aqua con Barbie Girl, Gianluca Grignani con Destinazione paradiso e Snap! con The Power cominciano a comporre il set rappresentativo degli anni ’90.

Sul palco dell’Arena di Verona saliranno anche due signore della musica italiana, che rappresentano gli indimenticabili anni ’60 e ‘70: stiamo parlando di Ornella Vanoni con L’appuntamento e Rita Pavone con Il ballo del mattone.

Come per la prima edizione, inoltre, Amadeus tornerà in consolle affiancato da Massimo Alberti e nel corso delle serate farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e la sua playlist, un meraviglioso diario sentimentale articolato anche dai suoi incontri con gli ospiti.

I biglietti

Sono già disponibili sul circuito TicketOne da ormai diversi giorni i biglietti in prevendita per assistere alle tre serate: cliccate qui per poterli acquistare.