Arena ’60 ’70 ’80, svelato il cast dello show amarcord di Amadeus all’Arena di Verona

Arena 60 70 80 cast. Lo spettacolo Amarcord che vede il debutto di Amadeus all’Arena di Verona svela finalmente il cast definitivo a mezzo Ansa.

Eccome come Amadeus parla di questo spettacolo in programma il 12 e 14 settembre e in onda su Rai1 nel mese di ottobre:

“Saranno due serate di grande festa per tutti con alcuni dei protagonisti musicali di questo trentennio che saranno presenti all’Arena dal vivo per far cantare e ballare tutti. Una serata per i giovanissimi che conoscono queste hit intramontabili e i meno giovani che hanno voglia di ricordare.

Per me è una grande emozione, un debutto. È la mia prima volta come conduttore all’Arena, pur essendo cresciuto a Verona non è accaduto nella mia carriera, neanche ai tempi del Festivalbar. E tornerò a fare il mio primo lavoro: il disc jockey. Sarà bellissimo e ci divertiremo insieme“