Archiviato Sanremo Giovani 2021... con tante domande: da cos'è un brano inedito a perché i rumors sono così realistici

Si è concluso Sanremo Giovani 2021. 12 artisti in gara tre promossi a big… un brano non inedito che diventa inedito, regolamenti scritti con l’inchiostro simpatico che svaniscono nel nulla e rumors che fanno rumore.

Mi spiace, sono un estimatore di Amadeus, ma a sto giro giuro che sulla questione giovani non ci ho capito nulla e troppi punti interrogativi mi frullano nella testa.

Sanremo giovani 2021: il caso littamè

Partiamo dalla questione Littamè, dal brano presentato in uno show televisivo e dalla mancata eliminazione (una rivelazione attribuita da Ama a Striscia la notizia… e intanto sul web, lontani dai riflettori, ci si fa il culo per chiarire ogni possibile dubbio e segnalarlo).

Claudio Fasulo, vicepresidente di Rai1, in conferenza stampa di Sanremo giovani con Amadeus ha confermato che Littamè, artista che ha già partecipato al talent The Coach su 7Gold con lo stesso brano con cui è in gara a Sanremo, non sarà squalificata (qui l’articolo in cui abbiamo segnalato l’accaduto). Il Direttore artistico si è limitato ad un “Per me Littamè non è squalificata“, roba che nemmeno nei festival più anarchici di Baudo.

Umanamente posso dirvi che mi ritengo realmente felice che la ragazza abbia potuto esibirsi. Professionalmente invecem in qualità persona che si interessa ai giovani di Sanremo (e ai relativi regolamenti) da anni, da persona che quest’anno ha ricoperto il non facile ruolo di Garante di Area Sanremo 2021, vi confesso che io stesso non saprei più spiegare ad un giovane cosa significa dire “Brano inedito”.

Se un brano viene presentato in tv per 10 secondi per me non è inedito. Sottolineo per me, che sono solo uno che da anni legge i regolamenti di Sanremo, ma non che non li fa.

Si intende inedito da regolamento della manifestazione, un brano che è stato ascoltato solo dalla stretta cerchia di collaboratori, editori e discografici dell’artista. A The Coach c’erano cameramen, autori, partecipanti, genitori dei partecipanti minorenni, coach etc… c’è poco da dire, il brano non era più inedito secondo il regolamento… altrimenti perché le selezioni dal vivo di Sanremo giovani da sempre sono a porte chiuse, con un solo accompagnatore al massimo e senza che gli altri concorrenti possano assistervi?

Amadeus e Fasulo, per tenere il brano in gara si è creato un precedente. E i precedenti sono importanti ma anche pericolosi.

Cosa diremo l’anno prossimo a chiunque si presenterà con un brano che per 10 secondi è andato in onda in uno dei tanti casting televisivi come Amici, X Factor e tutti i Contest regionali che vengono trasmessi anche in tv? Semplice, non potremo dire loro nulla perché ormai si è creato questo precedente a cui appellarsi.

Cosa dovrebbe dire oggi Yamatt che solo due anni fa, nel 2019, fu squalificato, sempre merito o demerito del nostro sito, da Amadeus in quanto il brano era stato presentato ai Casting di Amici di Maria De Filippi (che sono a porte chiuse quanto quelli di The Coach)?

Non lo so, ma per piacere, semplificate anche il lavoro a chi fa le selezioni (di Sanremo Giovani quanto di Area Sanremo), evitate di farci passare per cattivi nel far rispettare le regole e insegnare nel proprio piccolo qualcosa ai ragazzi…. CAMBIATELI. Altrimenti si chiama Pongo-regolamento…

IL PODIO e le votazioni

Ad un giorno dalla finale si è scelto di aggiungere un terzo artista vincitore del diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2022. Non essendo Nostradamus non lo potevamo immaginare, io né altri.

Ma come un Mago Otelma qualsiasi il sottoscritto da 20 giorni raccoglie Rumors da addetti ai lavori, discografici, artisti in gara e afferma che, questi Rumors danno per certi in gara al Festival Yuman e Tananai (come scritto il giorno prima della finale in questo articolo). Chi sono i primi due classificati di Sanremo Giovani? Yuman e Tananai.

Come sono stati votati? 50% dal direttore artistico, Amadeus, 50% dalla Commissione musicale di Sanremo Giovani 2021, ovvero Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e il Maestro Leonardo De Amicis.

Ora essendo questi ultimi in quattro io non ho ben capito come funzionava il loro voto. Erano tutti unanimi? Ognuno di loro contava il 25% del loro 50%. Io non l’ho capito, nessuno si è premurato di spiegarlo.

Avendo Amadeus annunciato la sera stessa di Sanremo Giovani che, podio a parte, tutti gli altri artisti in gara sono quarti a pari merito, dubito che le votazioni saranno pubblicate in modo palese.

Peccato perché da sempre io, come Franco Zanetti (direttore di Rockol) sosteniamo che ogni giurato in ogni concorso dovrebbe votare in modo palese e trasparente prendendosi le proprie responsabilità. Come ormai accade all’1MNEXTPrimo del Concerto del primo maggio e ad Area Sanremo.

Rimango fiducioso perché, ripeto, stimo Amadeus. Spero quindi che queste votazione e il metodo con cui sono avvenute, sia reso noto sul sito della Rai.

Ps. Azzardo una previsione in caso le votazioni e la classifica escano… Destro quarto classificato. Si sa mai che ci becco…