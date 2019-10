Sanremo Giovani 2019: Eliminati i tre giovani segnalati dal All Music Italia.

A seguito dell’articolo del 23 ottobre apparso su All Music Italia in cui abbiamo segnalato alla Commissione del Festival la mancanza del requisito di novità dei brani in gara per tre artisti la Rai ha preso oggi la sua decisione. Segue il comunicato stampa ufficiale.

Rai1, Sanremo giovani: tre brani esclusi dalla selezione dei 65. Entrano Cammille Cabaltera, Enrico Nadai e Ophelia

Per Filippo Ruggieri, Leonardo Tomarelli e Yamatt saranno applicati gli articoli 7 e 8 del Regolamento di Sanremo Giovani 2019.



L’Organizzazione del Festival-Direzione di Rai1 dopo una attenta valutazione ha proceduto all’esclusione di Filippo Ruggieri con il brano “Ah Paolè!”, di Leonardo Tomarelli con il brano “Ne ho bisogno” e di Yamatt con il brano “Desideri” dalle audizioni dal vivo in quanto i brani non hanno il requisito della novità richiesto dal regolamento (divieto di diffusione, pubblicazione, vendita, sino alla pubblicazione sul sito www.sanremo.rai.it, che avverrà dopo le audizioni previste per il 3 novembre).

Al loro posto la Commissione musicale ha selezionato per le audizioni dal vivo Camille Cabaltera che presenta il brano “Amore corrisposto” (nata nelle Filippine ma residente a Firenze), Enrico Nadai di Conegliano (Treviso) con il brano “Margherita” e Ophelia di Mongrado (Biella) che si esibirà con il brano “Coraggio”.

I tre artisti elencati sopra quindi vanno a sostituire, come indicato nel comunicato, gli eliminati.

Da notare che questo è il secondo anno consecutivo in cui tre o più artisti che non rispettano il requisito di “novità” / “Inedito” sfuggono ai controlli della Rai e vengono segnalati dal nostro sito. Un grazie per il lavoro che tutti i siti web svolgono in tal senso, la prossima volta, sarebbe gradito.