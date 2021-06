Michele Merlo: la rabbia della famiglia, l'amore dei fan, la dedica della fidanzata e dell'amico... e la musica, che per fortuna rimane

È passato poco più di un giorno dalla sera del 6 giugno quando il cuore del cantautore 28enne Michele Merlo ha smesso di battere. In queste 24 ore un’enorme ondata di tristezza ha unito il popolo del web.

Emozioni ma anche sentimenti contrastanti come è giusto che sia quando scompare un ragazzo così giovane e non sai spiegarti il perché.

C’è l’amore dei fan di sempre, quelli che hanno iniziato a seguirlo come Mike Bird, hanno continuato con Cinemaboy ed erano ancora al suo fianco quando ha ripreso la sue identità e il suo vero nome per pubblicare l’album Cuori stupidi.

Fan a cui negli anni, nonostante le difficoltà nel mondo della musica e il mancato approdo a Sanremo, si sono uniti nuovi fan che ora, in diversi gruppi, stanno raccogliendo soldi per mandare fiori e corone.

Un gesto bellissimo anche se al momento non è purtroppo noto quando si svolgerà il funerale e la Famiglia preferirebbe unire tutti in questi gruppi in un’unica raccolta per realizzare qualcosa di concreto in nome di Michele: creare un’associazione a suo nome a favore della lotta contro la leucemia.

C’è la stima e il rispetto di tutti quegli artisti e di quelle persone che non lo hanno conosciuto di persona ma che non possono non sentire un grande vuoto di fronte alla scomparsa di un talento, di un ragazzo, di soli 28 anni (ne abbiamo raccolti alcuni in questo articolo).

C’è l’amicizia, quella vera, quella vissuta e fatta di affetto, insegnamenti, aiuto e litigate. Come quella con Federico Baroni, cantautore che ha conosciuto Michele Merlo proprio ad Amici di Maria De Filippi e che con lui ha consolidato un rapporto costante nel corso degli anni. Federico che, appena appresa la notizia, è corso da Milano a Bologna per essere al suo fianco in ospedale… queste le sue parole sui social…

“Non so se questo vuoto che ci hai lasciato si colmerà mai Michi, ma io voglio ricordarti così.

Con questa faccia da schiaffi, con quel sorrisetto che ti scappava nei momenti belli, ma che non volevi far vedere mai agli altri.

Voglio ricordare i concerti, gli scherzi, le serate, i viaggi. Roma, Bassano e poi ad Agosto sempre a Rimini da me.

Ogni sera partivamo carichi come se dovessimo spaccare tutto ma poi finivamo quasi sempre sul terrazzo a parlare per ore, a suonare o a scrivere qualche canzone.

Avevi un mondo dentro.

Un mondo dentro fatto di tanti pensieri, domande ma anche risposte.

E a me ne hai date davvero tante di risposte. Sempre sincere. E proprio per questo finivamo spesso a litigare. Perché la verità fa male ma tu la cercavi sempre. Non ci parlavamo per mesi, poi tuo papà ci dava una spinta, ci sedevamo davanti ad una bella carbonara e facevamo pace tra una risata e l’altra. E ogni volta che facevamo pace il nostro rapporto cresceva.

Tu eri così!

Un’anima pura in cerca di un po’ d’amore e un po’ di spensieratezza.

Davi tutto quello che potevi agli altri, senza limiti. Negli amori, nelle amicizie, nella famiglia.

E poi riversavi tutto nelle canzoni. Sempre!

A penna. Su un bel foglio. Perché eri un’eterno romantico in tutto.



Sei stato una persona incredibile nella mia vita. Mi hai fatto crescere e insegnato tanto.

Ti scrivo queste cose mentre riascolto i tuoi pezzi perché mi aiuta a tirare fuori tutto e a capire anche molte cose del tuo animo che non avevo ancora colto.

In quella sofferenza che sento però io ci trovo sempre quell’enorme sorriso nascosto.

Quello con cui ti ricorderemo per sempre e che continuerà a darci un motivo in più per lottare nei momenti difficili, a non buttarci giù, a ringraziare per la vita incredibile che ogni giorno abbiamo tra le mani e a lottare per i propri sogni.

Sei un simbolo Michi.

Grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

Faremo di tutto per continuare a dare voce a quello che avevi dentro e per ricordarti così…con questo sorriso tenero che ci faceva bene.

Un po’ sognatore, un po’ romantico, un po’ testardo, un po’ pazzo, un po’ ribelle.

Ciao brother e grazie davvero di tutto! Ci mancherai tantissimo“