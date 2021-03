Luca Barbarossa ospita Annalisa a Radio2 Social Club e irride Virginio... dimenticando i propri momenti "bui"

Virginio e l’ignoranza di chi guida un programma di musica “a favore dei giovani artisti”. Qualche giorno fa nel programma musicale condotto da Luca Barbarossa, Radio2 Social Club, è stata ospite Annalisa, per parlare del suo nuovo album e della partecipazione al Festival di Sanremo 2021.

Nel corso della puntata è andato però in scena, complice il comico Andrea Perroni, un siparietto poco gradevole e rispettoso, oseremmo dire addirittura imbarazzante, alle spalle di un altro cantautore, Virginio.

Per chi non lo sapesse Virginio e Annalisa sono legati dal fatto di aver partecipato alla stessa edizione di Amici di Maria De Filippi. Era il 2010/2011 e il cantautore vinceva il programma mentre Annalisa si classificava seconda, vincendo però nei favori della critica.

Nei dieci anni successivi i due hanno avuto carriere molto diverse ma entrambe degne di rispetto. Da una parte Annalisa ha pubblicato sette album, tutti molto diversi tra di loro, sperimentando e contaminandosi con collaborazioni come quella con Raige e quella con Benji & Fede, che le hanno riaperto le porte verso il pubblico più giovane. In questi dieci anni è riuscita a collezionare decine di dischi di platino e d’oro oltre a partecipare per cinque volte al Festival di Sanremo.

Diverso il percorso artistico di Virginio. Tre album pubblicati, di cui due dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, poi un evidente cambio di rotta dovuto alla decisione di fare il proprio percorso da cantautore e autore in un modo diverso, sicuramente più rischioso e in ombra.

Sei singoli pubblicati negli ultimi cinque anni di cui uno, nato dal palco di Sanremo su una proposta di Carlo Conti, quella di musicare la lettera di un detenuto e renderla una canzone (Ps. Post Scriptum, trovate tutto qui). Brani pubblicati con etichette indipendenti che non sempre hanno avuto grande visibilità ma che hanno camminato in parallelo con la carriera di Virginio per altri artisti.

Canzoni scritte per Raf, Chiara Galiazzo, Carmen Ferreri, Paola & Chiara, Francesca Michielin e Lorenzo Fragola tra gli altri. Ma non solo, canzoni di successo scritte per Laura Pausini. Tra queste i singoli Limpido (singolo cantato con Kylie Minogue) e Dove resto solo io, oltre a tre brani contenuti nell’album premiato con il Latin Grammy, Hatze Sentir, tra cui il singolo E.STA.A.TE.

A tutto questo si aggiungono collaborazioni internazionali come il brano scritto con la Pausini per il giovane Maverick e il live a Tokyo come Frontman dei Cervello oltre alla partecipazione, a fine 2020, a Tale & Quale Show di Carlo Conti, programma in cui Virginio ha ricevuto complimenti in maniera unanime per le sue perfomance.

Insomma quelli di Virginio e Annalisa, rispettivamente vincitore e seconda classificata di Amici di Maria De Filippi, sono due percorsi artistici molto diversi tra loro, entrambi degni di nota e stima. Ma questo non è avvenuto nel salotto di Luca Barbarossa… Clicca più in basso su continua per scoprirlo e vedere il video.