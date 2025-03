Chi rappresenterà ogni nazione all’Eurovision 2025: la lista definitiva!

Eurovision 2025 cantanti in gara e suddivisione nelle semifinali.

Il quadro è completo: l’Eurovision Song Contest 2025 ha ora tutti i suoi protagonisti. L’evento, che quest’anno si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio, vedrà sul palco 37 nazioni pronte a sfidarsi per conquistare il trofeo vinto lo scorso anno da Nemo con The Code.

Dopo settimane di annunci, selezioni e colpi di scena, ora è ufficiale: ecco chi rappresenterà ogni paese sul palco della St. Jakobshalle in un’edizione piena di spunti italiani da Gabry Ponte per San Marino fino al già virale Tommy Cash rappresentante dell’Estonia con Espresso Macchiato.

L’Eurovision 2025 sarà un’edizione di grandi ritorni. Dopo due anni di assenza, torna in gara il Montenegro, mentre la Moldavia ha deciso di ritirarsi per motivi economici.

Occhio alla Polonia, perché Justyna Steczkowska torna in gara dopo 30 anni dalla sua prima partecipazione nel 1995, stabilendo un record per l’intervallo più lungo tra due apparizioni all’Eurovision.

L’Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi.

Chi condurrà? Il compito spetterà a Hazel Brugger e Sandra Studer, con Michelle Hunziker che si unirà per la finale.

