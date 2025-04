Trump concede una proroga, ma il futuro di TikTok negli USA resta incerto

TikTok e il ban negli Stati Uniti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha prorogato la scadenza del Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, legge che prevedeva il blocco di TikTok su tutto il territorio americano a partire dal 5 aprile, in caso di mancata cessione dell’operatività della piattaforma cinese controllata da ByteDance a un’azienda locale.

Come riportato dal New York Times, Trump ha deciso di concedere una nuova proroga di 45 giorni, fissando la scadenza definitiva per metà giugno. Sul proprio account Truth, il presidente ha dichiarato: «L’accordo richiede più lavoro per garantire che tutte le approvazioni necessarie siano firmate», spiegando di voler sfruttare l’occasione per ridefinire anche i dazi commerciali con la Cina.

tiktok e il ban negli stati uniti: Un riassunto delle puntate precedenti

Lo scorso 19 gennaio, ByteDance aveva deciso di disattivare temporaneamente TikTok negli USA, lasciando al buio oltre 170 milioni di utenti. L’azione, apparentemente autonoma, fu interpretata da molti come una mossa strategica per fare pressione sulla nuova amministrazione Trump, che si insediava il giorno successivo.

Trump, a poche ore dal suo insediamento, concesse a ByteDance una proroga di 90 giorni, permettendo così il ripristino del servizio. Tuttavia, la questione è rimasta aperta e legata a dinamiche complesse tra sicurezza nazionale, geopolitica e interessi commerciali.

Cosa accadrà ora?

Come riportato anche nel nostro articolo dell’11 marzo, il countdown verso il possibile ban di TikTok continua. Trump ha dichiarato di essere in trattativa con almeno quattro gruppi interessati all’acquisto della piattaforma, anche se i nomi non sono stati ufficializzati. In passato, nomi come Microsoft, Oracle e Meta sono emersi come possibili acquirenti.

Se TikTok non verrà ceduto entro i termini, la legge impedirà agli app store e ai provider statunitensi di supportare l’app, rendendola di fatto inutilizzabile nel Paese. Un nuovo blackout come quello del 19 gennaio non è da escludere, ma nel frattempo la piattaforma resta attiva grazie all’attuale proroga.

La sfida è ancora aperta: ByteDance venderà TikTok? Oppure si arriverà a un confronto diretto con il governo americano? Nei prossimi mesi la risposta.