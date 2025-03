TikTok rischia il ban definitivo? La data cruciale del 5 aprile e chi vuole comprarlo

Donald Trump torna sulla questione del ban di TikTok. L’ombra sulla piattaforma cinese si fa sempre più concreta: il 5 aprile è la scadenza fissata per la vendita della piattaforma, e se ByteDance, la società cinese che ne detiene la proprietà, non troverà un acquirente, l’app potrebbe essere oscurata negli Stati Uniti.

Secondo quanto dichiarato da Donald Trump, la sua amministrazione starebbe già lavorando con quattro diversi gruppi interessati all’acquisto di TikTok. Ma chi sono i possibili acquirenti? E cosa succederà davvero il 5 aprile?

TikTok arriverà il ban negli USA? La scadenza del 5 aprile

Il ban temporaneo di TikTok del 19 gennaio ha rappresentato solo un assaggio di quello che potrebbe accadere ad aprile. La piattaforma è stata oscurata per 12 ore, ma è poi tornata operativa grazie a un’azione dell’amministrazione Trump, che ha concesso una proroga di 75 giorni a ByteDance per vendere TikTok.

Ora il tempo stringe: se il social network non verrà ceduto, sarà illegale per gli app store statunitensi e i provider di servizi Internet ospitarlo, rendendolo inaccessibile per milioni di utenti americani.

Da anni, alcuni funzionari governativi accusano TikTok di rappresentare una minaccia alla sicurezza nazionale, sospettando che ByteDance possa condividere i dati degli utenti con il governo cinese. Proprio per questo, Trump aveva già tentato di vietare l’app durante il suo primo mandato, e ora torna alla carica con una scadenza perentoria.

Chi vuole comprare TikTok? Gli acquirenti in gioco

Donald Trump non ha rivelato i nomi degli interessati, ma nel tempo diversi colossi hanno mostrato interesse per l’acquisizione della piattaforma.

Tra i gruppi che in passato hanno valutato l’acquisto di TikTok figurano:

Microsoft – Già nel 2020 aveva avviato trattative con ByteDance, poi interrotte.

– Già nel 2020 aveva avviato trattative con ByteDance, poi interrotte. Oracle – Considerato uno dei candidati più papabili per la gestione dei dati degli utenti americani.

– Considerato uno dei candidati più papabili per la gestione dei dati degli utenti americani. Un consorzio di investitori statunitensi – Alcuni gruppi finanziari potrebbero tentare di rilevare TikTok per mantenerne attiva l’operatività in America.

– Alcuni gruppi finanziari potrebbero tentare di rilevare TikTok per mantenerne attiva l’operatività in America. Meta (Facebook) – Un’ipotesi meno probabile ma che garantirebbe a Zuckerberg il controllo definitivo sui social.

Al momento, TikTok non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile vendita, ma la corsa contro il tempo è iniziata.

TikTok ban negli usa o contromossa di bytedance?

La situazione resta in bilico: ByteDance venderà TikTok entro la scadenza o sfiderà il governo americano?

Milioni di utenti attendono di sapere se il loro social preferito rimarrà accessibile o sparirà dagli store digitali. Intanto, la battaglia per il controllo dell’app è solo all’inizio, e i prossimi giorni saranno cruciali per il futuro di TikTok negli USA. Arriverà il ban?