Shazam lancia “Hit Virali da Classifica”, le nuove classifiche virali per scoprire le hit prima che diventino hit

Shazam lancia le Hit Virali da Classifica: ecco come cambia la scoperta musicale.

La piattaforma annuncia una nuova sezione aggiornata quotidianamente per tracciare i brani in rapida ascesa, da hit social a riscoperte storiche

Shazam ha annunciato ufficialmente il lancio delle Shazam Hit Virali da Classifica, una nuova funzionalità pensata per offrire una panoramica aggiornata e globale sui brani che stanno diventando virali più velocemente, sia a livello mondiale che nazionale.

La classifica sarà aggiornata ogni giorno su Shazam e su Apple Music, sfruttando la potenza dei dati della piattaforma per identificare in tempo reale le canzoni in crescita, tenendo conto non solo dei trend sui social media ma anche di momenti culturali, streaming on demand e sincronizzazioni in film, serie TV o spot.

Hit virali tra social, cinema e revival

Sempre più spesso i brani conquistano le classifiche grazie a percorsi non convenzionali. È il caso di Anxiety di Doechii, divenuta virale su TikTok, o di Nothing From Nothing di Billy Preston, tornata alla ribalta dopo essere stata usata nel finale della serie The White Lotus.

Nel 2024, ben 31 brani nella Top 100 annuale di Shazam erano usciti prima del 2022, tra cui Unwritten di Natasha Bedingfield (2004) e Bloody Mary di Lady Gaga (2011), diventata virale grazie a una scena della serie Wednesday, la serie Netflix su Mercoledì Addams.

Come funziona la nuova classifica

La nuova sezione Hit Virali da Classifica elenca i 50 brani globali più in crescita e 25 brani per ciascuna delle 42 classifiche nazionali. Le canzoni vengono selezionate in base all’aumento dei tap (gli “shazam”) registrati settimanalmente, offrendo una mappatura completa e in tempo reale di ciò che gli ascoltatori stanno scoprendo.

Non solo hit del momento, ma anche tracce locali che riescono a varcare i confini nazionali o successi passati che riemergono a distanza di anni: un mix che rende la classifica Shazam uno strumento sempre più essenziale per artisti, addetti ai lavori e appassionati.

📌 Le Shazam Hit Virali da Classifica sono già disponibili su Shazam e Apple Music, e verranno aggiornate ogni giorno.

