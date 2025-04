Classifica radio Earone – settimana 15: Doechii, Rose Villain e Lady Gaga regine del primo podio tutto al femminile

Classifica Radio EarOne settimana 15 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane

Per la terza volta nel 2025 in vetta alla classifica dei brani più passati c’è una donna e per la seconda volta è un artista internazionale. Si tratta di Doechii con la sua Anxiety. Attenzione però a Rose Villain che incalza e recupera con Fuorilegge ben 11 posizioni portandosi alla #2. Chiude il podio tutto al femminile Lady Gaga.

I dati sono elaborati da EarOne, società società partner dell’industria discografica.

