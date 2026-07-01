La collecting indipendente Evolution ha approvato il bilancio 2025, chiuso in positivo, rinnovato gli organi sociali e allargato la propria base di mandanti. Lo ha stabilito l’Assemblea dei Soci riunitasi la scorsa settimana, in un passaggio che conferma la crescita di una delle realtà di riferimento per la raccolta dei diritti connessi e di copia privata dei produttori indipendenti italiani.

Cos’è Evolution e di cosa si occupa

Evolution è una società di collecting indipendente, iscritta all’AGCOM, nata nel 2015 per gestire in Italia e all’estero i compensi per i diritti connessi e di copia privata spettanti a produttori di fonogrammi e artisti interpreti ed esecutori, previsti dalla legge sul diritto d’autore. Si tratta dei compensi che maturano quando un brano registrato viene diffuso in radio, tv, locali pubblici o sul web, ai quali si aggiunge l’equo compenso per la copia privata. Fondata e gestita da produttori indipendenti, Evolution si distingue per commissioni tra le più basse del mercato e per l’assenza di costi di iscrizione.

Il bilancio 2025 e il rinnovo degli organi sociali

L’Assemblea ha approvato il bilancio 2025 chiuso in positivo, un risultato che la società lega a un modello basato sulla trasparenza e sulla valorizzazione della musica. Contestualmente sono stati rinnovati gli organi sociali, con la conferma del Presidente Massimo Benini e del Vicepresidente Luca Barone.

Confermato anche il Consiglio di Amministrazione uscente, composto da Mauro Farina, Anna Maria Genzano, Guendalina Gramitto Ricci, Anna Lombardoni, Pierangelo Mauri, Massimiliano Moroldo e Giancarlo Rossi. Al Consiglio si aggiungono due nuovi consiglieri, Carlo Marchino e Roberto Riva.

Nuovi mandanti: cresce la rappresentatività

L’ultimo anno ha segnato anche un ampliamento della compagine dei mandanti per la raccolta dei diritti connessi e della copia privata. Tra le realtà entrate in Evolution figurano nomi noti del panorama indipendente come Clan Celentano, Maciste Dischi, Banijay e Doc Servizi, insieme ad Abramo Allione Ed. Mus., Agata Produzioni, Anima Edizioni, Arsenic Sound, Caravan, LA15, Metatron, Oltresound, Pipoca Project, Stage One, Sovrana Produzioni Musicali, Sweet Fantasy di Alessio Primavesi, Take Away, Tendent’s, TR, Two Fingers, Unikal e Zeitgeist.

Un ampliamento che, sottolinea la società, rafforza la rappresentatività di Evolution e ne conferma il ruolo di collecting di riferimento per i produttori indipendenti italiani, in un settore, quello dei diritti connessi, sempre più centrale per la sostenibilità economica delle piccole e medie realtà discografiche.